Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 24. Июня Завтра: Janis
Доступность

«Путь к прочному миру в Украине, основанный на трёх столпах»: статья Байбы Браже в The Economist (2)

Редакция PRESS 3 июня, 2025 09:46

Выбор редакции 2 комментариев

LETA

"Те, кто живет на берегу Балтийского моря, больше, чем любая другая европейская страна, выиграют от дружественной и стабильной России. Мы также больше всех потеряем, если лица, принимающие решения, будут заблуждаться иллюзорными перспективами сдерживания Кремля. Сейчас не время для желаний, - пишет в своей статье в журнале «The Economist» министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

Сегодня многие признают, что мы в Балтии были правы, предупреждая о дрейфе России к милитаризму и автократии, а также о ее империалистических целях. Российский империализм имеет глубокие корни. Он существовал до Владимира Путина и, скорее всего, будет существовать и после него. Это не наша «неизлечимая» убежденность. Это осторожность.

Наш самый важный посыл заключается в том, что Россия — это не только проблема Украины. Это системная угроза международному порядку. Амбиции Путина выходят далеко за пределы Украины. Он мечтает о сферах влияния и доминировании за пределами России.

Он пытается расколоть Америку и Европу, чтобы расколоть НАТО. Он углубляет «безграничное» партнерство с Китаем. Он тесно сотрудничает с нечестными странами, включая Иран и Северную Корею, и безжалостно эксплуатирует природные ресурсы Африки, используя свой Африканский корпус.

Ничто не указывает на то, что Россия готова к миру в Украине. Любая слабость только подталкивает его к продолжению агрессии и к тому, чтобы за столом переговоров добиваться того, чего он не смог достичь на поле боя. Путин сейчас шаг за шагом следует изношенной российской инструкции по ведению переговоров: выдвигает абсурдные максималистские требования и обвиняет другую сторону в их непринятии; не идет на уступки; постоянно затягивает процесс...

Между тем Россия продолжает — и даже усиливает — ракетные и дронные удары по гражданским объектам в городах Украины. Это может еще более усилиться после выдающейся и сложной операции беспилотных летательных аппаратов Украины в России в минувшие выходные.

Кремль также усиливает свои гибридные атаки на европейские страны, включая кибератаки, дезинформационные операции, саботаж критически важной инфраструктуры и вмешательство в выборы. Все эти методы были опробованы и отточены на всем континенте на протяжении десятилетий. Мы в Бвлтии предупреждали, что нужно воспринимать их всерьез.

Учитывая вышесказанное, Латвия видит четкий путь к прочному миру в Украине, основанный на трех столпах: укрепление нашей национальной и коллективной обороны в рамках НАТО; ослабление военного потенциала России; и сохранение способности Украины защищать себя дипломатическими, военными и экономическими средствами.

Необходимо резко увеличить инвестиции в жесткие меры сдерживания и оборонные возможности. Союзники по НАТО должны стремиться увеличить расходы на оборону и связанные с ней расходы до 5% ВВП. Мы должны сосредоточиться на координации военных, разведывательных и внутренних ресурсов безопасности, чтобы реагировать на нетрадиционные атаки России, преодолеть препятствия в трансатлантических отношениях и (с опозданием) достичь полной энергетической независимости Европейского Союза от России.

Это требует политической воли. Прибалтийские страны доказывают, что это возможно. Мы и Польша до 2026 года будем тратить на оборону 5% ВВП. В этом году мы достигли полной энергетической независимости от России, поскольку ранее от нее завидела большая часть наших запасов природного газа.

Путин не остановится, пока его кто-нибудь не остановит. Нашим первым шагом должно быть усиление финансовой войны. Представленные в Конгрессе США и предусматривающие потенциальное повышение тарифов на 500% для стран, покупающих российские ископаемые виды топлива, создадут брешь в российском бюджете, особенно если они будут дополнены новыми, сильными санкциями ЕС.

Экспорт нефти и газа по-прежнему является спасательным кругом для российского бюджета, составляя не менее трети федеральных доходов. Все чаще этот экспорт транспортируется по Балтийскому морю с помощью теневого флота, предназначенного для обхода санкций. Мы также можем сделать больше, чтобы ограничить доступ России к технологиям и удержать ее международных пособников с помощью «вторичных» санкций против тех, кто торгует с Путиным.

Этот подход максимального давления — единственный жизнеспособный путь к миру. Мы должны лишить Кремль доходов, введя тарифы на импорт энергоносителей, финансовые ограничения и снизив цену на нефть. Это реалистичный подход, поскольку до тех пор, пока Россией будет править этот режим, она будет настроена на войну.

Россия явно вооружается и готовится к длительной конфронтации с Западом, и мы должны готовиться соответствующим образом.
Сама история Латвии является убедительным примером мира, достигнутого силой. Мы основали нашу республику в 1918 году и обеспечили ее выживание Освободительной войной. Мир..."

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (2) 179 реакций
Комментарии (2) 179 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 01:05 25.06.2025
Трамп снова хочет Нобелевку — на этот раз за мир между Ираном и Израилем
Bitnews.lv 4 часа назад
В среду опять дожди, местами сильные
Sfera.lv 4 часа назад
Джефф Безос и Лорен Санчес: «свадьба века» в Венеции
Sfera.lv 4 часа назад
Bloomberg: год войны между РФ и НАТО обойдётся миру в 1,5 трлн долларов
Bitnews.lv 8 часов назад
Зеленский: Россия готовится к операциям на территории стран НАТО
Bitnews.lv 8 часов назад
От поддержки до недоверия: как меняется отношение к Путину и Зеленскому в мире
Sfera.lv 10 часов назад
Госполиция проводит рейды — просят не садиться за руль пьяными
Bitnews.lv 13 часов назад
Янисы работают в 31 самоуправлении
Sfera.lv 13 часов назад

«Думал, меня везут на расстрел»: латвиец вернулся из белорусской тюрьмы (2)

Важно 18:39

Важно 2 комментариев

За три года он похудел на 26 килограммов и полностью поседел — так выглядит латвийский гражданин Дмитрий Михайлов, политзаключенный, вернувшийся в Ригу из белорусской тюрьмы. Его преступление заключалось в критике существующего режима в закрытой дискуссионной группе в Интернете. Его арестовали через полтора года после сделанных им комментариев. Его долго судили и приговорили к четырем годам лишения свободы. В субботу его освободили вместе с 13 другими политзаключенными, самым известным из которых является муж лидера оппозиции Светланы Тихановской Сергей. Двое критиков режима вернулись в Латвию, рассказывает lsm.lv.

За три года он похудел на 26 килограммов и полностью поседел — так выглядит латвийский гражданин Дмитрий Михайлов, политзаключенный, вернувшийся в Ригу из белорусской тюрьмы. Его преступление заключалось в критике существующего режима в закрытой дискуссионной группе в Интернете. Его арестовали через полтора года после сделанных им комментариев. Его долго судили и приговорили к четырем годам лишения свободы. В субботу его освободили вместе с 13 другими политзаключенными, самым известным из которых является муж лидера оппозиции Светланы Тихановской Сергей. Двое критиков режима вернулись в Латвию, рассказывает lsm.lv.

Читать
Загрузка

Трамп номинирован на Нобелевскую премию мира (2)

Важно 18:26

Важно 2 комментариев

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social письмо члена Палаты представителей от Республиканской партии Бадди Картера в адрес Норвежского Нобелевского комитета, который ежегодно выбирает лауреатов Нобелевской премии мира, сообщает телеграм-канал ASTRA.

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social письмо члена Палаты представителей от Республиканской партии Бадди Картера в адрес Норвежского Нобелевского комитета, который ежегодно выбирает лауреатов Нобелевской премии мира, сообщает телеграм-канал ASTRA.

Читать

Ригу украсят… мусорниками: какими будут новые урны? (2)

Новости Латвии 18:00

Новости Латвии 2 комментариев

Все ли обратили внимание, что в центре Риги появились новые уличные мусорники? А между тем происходит масштабная замена емкостей для сбора отходов, и расходы на это мероприятие тоже немалые – 106 978,52 евро... Читатели спрашивают: так ли важно менять урны, если в Риге полно других проблем?

Все ли обратили внимание, что в центре Риги появились новые уличные мусорники? А между тем происходит масштабная замена емкостей для сбора отходов, и расходы на это мероприятие тоже немалые – 106 978,52 евро... Читатели спрашивают: так ли важно менять урны, если в Риге полно других проблем?

Читать

Полиция продолжает усиленные проверки на дорогах (2)

Новости Латвии 17:47

Новости Латвии 2 комментариев

Сегодня Государственная полиция продолжит усиленные проверки на дорогах.

Сегодня Государственная полиция продолжит усиленные проверки на дорогах.

Читать

Трамп о 5-й статье НАТО: существуют разные интерпретации коллективной обороны (2)

Важно 17:23

Важно 2 комментариев

Существует несколько толкований пункта о коллективной обороне НАТО, заявил во вторник президент США Дональд Трамп по пути на саммит альянса в Гааге.

Существует несколько толкований пункта о коллективной обороне НАТО, заявил во вторник президент США Дональд Трамп по пути на саммит альянса в Гааге.

Читать

MIRAGE JAZZ ORCHESTRA отметит юбилей гала-концертом в Дзинтари (2)

История и культура 17:14

История и культура 2 комментариев

Один из лучших джазовых коллективов Балтии, восхитительно живой и энергичный биг-бэнд MIRAGE JAZZ ORCHESTRA, выйдет на сцену вместе со своими гостями-музыкантами 6 июля в «Дзинтари».

Один из лучших джазовых коллективов Балтии, восхитительно живой и энергичный биг-бэнд MIRAGE JAZZ ORCHESTRA, выйдет на сцену вместе со своими гостями-музыкантами 6 июля в «Дзинтари».

Читать

Пусть будут обе разновидности латышского: омбудсмен вступился за латгальский язык (2)

Важно 16:58

Важно 2 комментариев

Призыв журналиста Латвийского телевидения (ЛТВ) Гунтиса Боярса не говорить на латгальском языке в предвыборных дискуссиях не нарушает кодекс этики Латвийских общественных СМИ (ЛОС), однако возможность разрешить дискуссии на латгальском языке следует рассмотреть до выборов в Сейм следующего года, считает омбудсмен Латвийских общественных электронных СМИ Эдмундс Апсалонс.

Призыв журналиста Латвийского телевидения (ЛТВ) Гунтиса Боярса не говорить на латгальском языке в предвыборных дискуссиях не нарушает кодекс этики Латвийских общественных СМИ (ЛОС), однако возможность разрешить дискуссии на латгальском языке следует рассмотреть до выборов в Сейм следующего года, считает омбудсмен Латвийских общественных электронных СМИ Эдмундс Апсалонс.

Читать