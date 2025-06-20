«Пустили козла в огород»: pietiek о том, чем прославился новый министр Чударс

"В СМИ почти одновременно появились две новости: Раймонд Чударс назначен министром охраны среды и регионального развития, и омбудсмен считает, что Саласпилсская дума незаконно применяет повышенную ставку налога на недвижимость к зданиям, не сданным в эксплуатацию в срок.

Говорят, Чударс достоин быть министром, ведь он много лет возглавлял Саласпилсскую думу, был даже министром климата и энергетики, и адвокатом. В деловой среде или на государственной службе, ориентированной на результат, такую характеристику бы встретили насмешкой — там ценят не должности, а реальные дела. Тем более подозрительно, если кто-то, как Чударс, просидел в министерстве всего несколько месяцев. Что он успел сделать? Кого представлял как адвокат, какие дела выиграл или проиграл? Если был успешным, зачем вообще пошёл на такую непрестижную государственную службу? Или эта информация только для «посвящённых»?

У меня есть недвижимость в Саласпилсском крае, поэтому мне и соседям кое-что известно о «достижениях» Чударса на посту местного главы. Не припомню ни одного позитивного результата его деятельности.

Местную гравийную дорогу грейдер ровняет раз в сезон — так, что потом месяц по ней ходить опасно, ноги можно сломать. За годы она уже сровнена до советского основания. Единственный участок длиной в 300 метров до моего дома я отремонтировал за свой счёт десять лет назад — он до сих пор держится. Соседи делают то же самое — кто как может.

Водосток под дорогой не чистилась десятилетиями — так что дорога теперь размыта и обрушивается по краям.

Двухэтажный муниципальный дом может «похвастаться» туалетом: открытая труба диаметром 30 см высотой в два этажа с отличной тягой — представляете, какой там аромат. Водопроводной воды, не говоря уже о горячей, жильцы не видели. Тем не менее, там с младенчества выросли трое подростков. Соцработники вникать в их условия не спешили — мол, сами виноваты, живёте в муниципальном жилье.

Зато в Саласпилсе отремонтирован дом культуры и освоены прочие еврофонды — сельчане могут «в полной мере» насладиться цивилизацией. Правда, только если готовы потратить полдня, чтобы добраться до города на общественном транспорте. Вот вам и реформа самоуправлений — были деревней, ею и остались.

Если в округе появлялась семья репродуктивного возраста, надежды устроить ребёнка в детсад рушились — из-за многолетнего судебного спора со строителями нового детсада. Школьный автобус в Саласпилс — ещё то испытание, минимум час в день.

Моя семья и ещё несколько местных не стали полагаться на таких «чударсов» — устроили детей в сад и школу в соседнем Икшкиле. Пришлось купить там жильё и прописаться. За это Саласпилсская дума, за подписью Чударса, начислила нам повышенную ставку налога — 3% за то, что не живём в доме. Хотя и без этого у нас уже 3% — за то, что дом не сдан в эксплуатацию. Дважды эту ставку не начисляют — и то «хорошо».

Саласпилс — одно из немногих самоуправлений, которое не дало жителям дополнительного времени на сдачу домов в эксплуатацию, хотя закон разрешает, но не обязывает применять повышенную ставку. Примерно 200 жителей должны благодарить за это Чударса и его преемника Райвиса Анспакса.

Последний в интервью LSM.lv заявил, что владельцы сами виноваты. Никаких поблажек. Патриотизм, как у Чударса! Ещё бы — бывший адвокат из той же партии.

Проблема в том, что всё это выглядит как банальное стремление наказать и содрать побольше. Муниципалитет ведь ничего не теряет, если дом не сдан — он просто сам его регистрирует, рассчитывает оценочную стоимость и начисляет налог.

К слову, здесь можно было бы сократить бюрократию — почему бы не сделать такую «упрощёнку» стандартом? В некоторых штатах США дом считается пригодным для жизни, если в нём кто-то прожил два года. Но факт в том, что Саласпилс берёт налог за «ничто» — ему неважна ни безопасность жилья, ни гигиенические условия.

Будь я активнее, я бы спросил у властей, куда они тратят эти деньги. Сомневаюсь, что на помощь нуждающимся.

Как можно понять из жалоб омбудсмену, Саласпилсский край (единственный, кроме Марупского), видимо, следуя по пути Чударса, заметил, что не надо включать срок продления разрешения на строительство в срок сдачи зданий. Это неудивительно, ведь при Чударсе заметили не только это — пытались вымогать плату за продление разрешения на строительство и, вопреки закону, зарегистрировали мой дом в Земельной службе. Тогдашнее Минэкологии и суд чуть-чуть охладили Чударса. Но не до конца.

В Латвии и не только считается, что местная власть — «хорошая», потому что ближе к людям, а центральная власть (которая там в Риге) — «плохая». Думаю, это искусственно созданное противопоставление, политическая игра. Но какой бы ни была ваша точка зрения, козла из этой басни не выкинешь — каждый может судить по своему опыту, что будет, если козла назначить садовником.

Заявления Чударса в преддверии новой должности меня не разочаровали — он заранее «знал», что электронный подсчёт голосов не сработает. Так он осваивает новый «сад» — и уже зарабатывает славу саботажника, потому что порядочные люди забили бы тревогу заранее", - пишет читатель pietiek.com.