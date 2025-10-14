Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Пусть из каждого окна стреляют! Мэр Огре за тотальное сопротивление армии РФ (5)

Редакция PRESS 14 октября, 2025 10:37

Латышские СМИ 5 комментариев

Мэр Огре призвал при наступлении войны организовать тотальное сопротивление агрессору. Градоначальник Огрского самоуправления Эгилс Хелманис на портале pietiek.com высказал своё видение «концепции обороны»: по его мнению, не стоит скрываться от противника — нужно дать ему решительный отпор. Ниже — ключевые выдержки из рекомендаций Эгилса Хелманиса (Национальное объединение).

"Россияне объявили осеннюю мобилизацию. Они хотят призвать более 100 тысяч солдат. Россия уже не может без войны. Она больше не может взять паузу. Любая пауза - это новое начало войны. Готовы ли мы к этому?

Первоочередное, что следовало бы решать - не тотальное укрытие, а как мы будем защищать от оккупантов свою страну, поселок, улицу, дом. Тотальное сопротивление оккупационной власти...

Мы должны создать возможность, чтобы все желающие защищать страну с оружием в руках могли бы уже сейчас купить это оружие. Я в начале войны пытался добиться, чтобы самоуправление Огрского края могло купить бронежилеты. Прошло 4 года, ничего не сделано, чтобы это нам разрешили делать законно. Этот бронежилет - хороший показатель того, как 4 года можно болтать и ничего в правительстве не сделать.

Хотелось бы сказать, что нужна была бы смена фокуса. Что не мы собираемся прятаться, а собираемся защищать каждый квадратный сантиметр от Латвии.

Правительство должно ответить на следующие вопросы. Каков наш ресурс защищать Латвию? Сколько мы можем собрать людей, готовых это сделать? Готовы ли США защищать Латвию? Запустят ли НАТО 5-ю статью? Не могут ли словаки, венгры и другие заблокировать ее? Готовы ли европейские страны воевать с Россией ради Латвии? Если вы не можете ответить на эти вопросы, то пора готовить народ защищать свою страну.

Во время войны я был 20 раз на Украине. В одну деревню вроде Сунтажи россияне отправили 35 тысяч солдат. Мы должны понимать: чтобы мы могли защищать свою страну, нам необходимо создать такую защиту, что из каждого окна дома стреляют по оккупантам. Если мы не можем ответить на все предыдущие вопросы, то нужно подготовить своих людей. Не прятаться, а сопротивляться."

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние (5)

Важно 20:17

Важно 5 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии (5)

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 5 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc (5)

Важно 20:03

Важно 5 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара (5)

Выбор редакции 19:51

Выбор редакции 5 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе (5)

Важно 19:41

Важно 5 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова (5)

Важно 19:04

Важно 5 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет (5)

Спорт 18:52

Спорт 5 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

