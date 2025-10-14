"Россияне объявили осеннюю мобилизацию. Они хотят призвать более 100 тысяч солдат. Россия уже не может без войны. Она больше не может взять паузу. Любая пауза - это новое начало войны. Готовы ли мы к этому?

Первоочередное, что следовало бы решать - не тотальное укрытие, а как мы будем защищать от оккупантов свою страну, поселок, улицу, дом. Тотальное сопротивление оккупационной власти...

Мы должны создать возможность, чтобы все желающие защищать страну с оружием в руках могли бы уже сейчас купить это оружие. Я в начале войны пытался добиться, чтобы самоуправление Огрского края могло купить бронежилеты. Прошло 4 года, ничего не сделано, чтобы это нам разрешили делать законно. Этот бронежилет - хороший показатель того, как 4 года можно болтать и ничего в правительстве не сделать.

Хотелось бы сказать, что нужна была бы смена фокуса. Что не мы собираемся прятаться, а собираемся защищать каждый квадратный сантиметр от Латвии.

Правительство должно ответить на следующие вопросы. Каков наш ресурс защищать Латвию? Сколько мы можем собрать людей, готовых это сделать? Готовы ли США защищать Латвию? Запустят ли НАТО 5-ю статью? Не могут ли словаки, венгры и другие заблокировать ее? Готовы ли европейские страны воевать с Россией ради Латвии? Если вы не можете ответить на эти вопросы, то пора готовить народ защищать свою страну.

Во время войны я был 20 раз на Украине. В одну деревню вроде Сунтажи россияне отправили 35 тысяч солдат. Мы должны понимать: чтобы мы могли защищать свою страну, нам необходимо создать такую защиту, что из каждого окна дома стреляют по оккупантам. Если мы не можем ответить на все предыдущие вопросы, то нужно подготовить своих людей. Не прятаться, а сопротивляться."