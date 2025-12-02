Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Пуданс о разборе «русских» рельсов: мы разработали дополнительные меры

2 декабря, 2025

Новости Латвии 0 комментариев

У латвийской армии уже есть план, как в условиях угрозы лишить противника возможности использовать железную дорогу, заявил телеканалу TV3 командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Каспарс Пуданc.

Комментируя дискуссии о возможном демонтаже железнодорожных путей на восточной границе в мирное время, Пуданc отметил, что этот вопрос - лишь часть мер по противодействию мобильности противника и укреплению латвийской границы.

Как отметил Пуданс, эффект внезапности фактически является единственным преимуществом, которое остается у России, если она решится напасть на НАТО. Поэтому Латвия действует в двух направлениях - тщательно готовится, чтобы внезапного нападения не произошло, и обеспечивает "страховку". Подготовка включает разведывательную деятельность, а "страховка" в данном случае - это создание препятствий для потенциального противника там, где они не мешают социальным или экономическим процессам.

Говоря непосредственно о железной дороге, Пуданc сообщил, что разработаны подробные планы, как в определенных обстоятельствах лишить противника мобильности по железной дороге, однако могут быть предложены и дополнительные меры, чтобы еще больше снизить возможность внезапных действий.

На вопрос, поддерживает ли он демонтаж рельсов еще в мирное время, Пуданc прямого ответа не дал, заявив, что оценку должны продолжать и военные специалисты, и представители других отраслей.

Командующий НВС сообщил, что в ближайшие дни будут получены новые сенсоры и радары для более эффективного контроля на восточной границе.

Пуданс подчеркнул, что полностью подготовиться к внезапному вторжению агрессора не всегда возможно, поэтому, например, при первой крупной атаке дронов сбиты, возможно, будут не все беспилотники. Однако ответные действия НАТО будут направлены не только против дронов в воздухе, но и по целям на земле - местам их запуска, центрам управления и другим объектам.

Что касается метеозондов, которые с территории Беларуси запускаются преимущественно в направлении Литвы и в меньшей степени - Латвии, Пуданc расценил их как отвлекающий маневр, поскольку использовать метеозонды в качестве средства военного нападения невозможно, так как они неуправляемы.

Собаки, похоже, делают для общества больше, чем мы привыкли думать. Новое исследование показало: они не просто составляют нам компанию, а помогают выстраивать социальные связи с окружающими людьми.

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

