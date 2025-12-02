Пуданс о разборе «русских» рельсов: мы разработали дополнительные меры

Комментируя дискуссии о возможном демонтаже железнодорожных путей на восточной границе в мирное время, Пуданc отметил, что этот вопрос - лишь часть мер по противодействию мобильности противника и укреплению латвийской границы.

Как отметил Пуданс, эффект внезапности фактически является единственным преимуществом, которое остается у России, если она решится напасть на НАТО. Поэтому Латвия действует в двух направлениях - тщательно готовится, чтобы внезапного нападения не произошло, и обеспечивает "страховку". Подготовка включает разведывательную деятельность, а "страховка" в данном случае - это создание препятствий для потенциального противника там, где они не мешают социальным или экономическим процессам.

Говоря непосредственно о железной дороге, Пуданc сообщил, что разработаны подробные планы, как в определенных обстоятельствах лишить противника мобильности по железной дороге, однако могут быть предложены и дополнительные меры, чтобы еще больше снизить возможность внезапных действий.

На вопрос, поддерживает ли он демонтаж рельсов еще в мирное время, Пуданc прямого ответа не дал, заявив, что оценку должны продолжать и военные специалисты, и представители других отраслей.

Командующий НВС сообщил, что в ближайшие дни будут получены новые сенсоры и радары для более эффективного контроля на восточной границе.

Пуданс подчеркнул, что полностью подготовиться к внезапному вторжению агрессора не всегда возможно, поэтому, например, при первой крупной атаке дронов сбиты, возможно, будут не все беспилотники. Однако ответные действия НАТО будут направлены не только против дронов в воздухе, но и по целям на земле - местам их запуска, центрам управления и другим объектам.

Что касается метеозондов, которые с территории Беларуси запускаются преимущественно в направлении Литвы и в меньшей степени - Латвии, Пуданc расценил их как отвлекающий маневр, поскольку использовать метеозонды в качестве средства военного нападения невозможно, так как они неуправляемы.