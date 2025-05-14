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Пряталась под грудами трупов 8 часов: участница «Евровидения», выжившая чудом

© BBC 14 мая, 2025 17:36

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Юваль Рафаэль даже не мечтала, что когда-нибудь попадет на «Евровидение». Последним крупным музыкальным мероприятием, которое она посетила, был фестиваль Nova в Израиле, где ее едва не убили. 7 октября 2023 года Юваль удалось сбежать от боевиков ХАМАС, которые открыли огонь по участникам фестиваля.

Теперь она готовится выйти на одну из самых больших музыкальных сцен в мире.

«Я пытаюсь осознать это каждый день. Это похоже на личную победу, просто иметь такой опыт и представлять свою страну, и делать это с такой гордостью», — сказала она в интервью Би-би-си.

Полтора года назад, 7 октября 2023 года, Юваль приехала на свой первый рейв на открытом воздухе, который для нее и для тысяч других молодых людей закончился кровавой бойней.

Когда место, где проводился фестиваль, стали окружать боевики ХАМАС и стрелять по людям, она вместе с друзьями побежала спасаться в бетонном бомбоубежище на обочине дороги.

Но спасения не было и там. Боевики стреляли в укрывшуюся внутри толпу, а затем бросали ручные гранаты.
Около 50 человек погибли на месте, лежа друг на друге.

Юваль Рафаэль успела позвонить отцу в слезах, как слышно на записи, вошедший в израильский документальный фильм о нападении.

«Папа, много людей погибло. Пришли сюда полицию. Пожалуйста, папа, пришли полицию, это срочно... они давят меня», — сказала она.

«Сиди тихо. Ювали, доченька, дыши глубже. Прячься. Притворись мертвой», — ответил отец.
«Пока», — сказала напоследок Юваль, думая, что это конец.

Она стала одной из 11 человек, выживших в том убежище. Они прятались под грудой трупов в течение восьми часов, пока их не спасли.

В тот день 1200 человек были убиты боевиками ХАМАС и других палестинских группировок, 251 человек был взят в заложники.

Профессиональная карьера певицы Рафаэль началась после нападения.

«Я во что бы то ни стало хотела быть счастливой и по-настоящему понять, какой дар я получила, а именно — саму жизнь, — говорит она. — Получить больше опыта, быть счастливой и жить полной жизнью».

В четверг 24-летняя певица с осколком в ноге исполнит в полуфинале «Евровидения» свою песню New Day Will Rise («Наступит новый день»).

Правила Европейского вещательного союза (EBU), под эгидой которого проходит песенный конкурс, запрещают конкурсантам делать какие-либо политические заявления.

В период подготовки к конкурсу Юваль не может рассказывать о том, что с ней произошло на фестивале Nova. Ранее она уже дала показания о событиях 7 октября в Организации Объединенных Наций.

Ей приходится сталкиваться с сильным давлением и протестами тех, кто выступает против участия ее страны в конкурсе.

Ирландская национальная телерадиокомпания RTÉ обратилась к EBU с просьбой пересмотреть вопрос об участии Израиля. Ее генеральный директор Кевин Бэкхерст сказал, что он «потрясен текущими событиями на Ближнем Востоке и их ужасающими последствиями для мирных жителей в секторе Газа, а также судьбой израильских заложников».

Национальные вещатели Испании и Словении также обратились в EBU с просьбой обсудить этот вопрос.

На прошлой неделе более 70 бывших участников «Евровидения» подписали письмо, призывающее организаторов запретить Израилю участвовать в конкурсе.

По данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения сектора Газа, с момента начала израильской военной кампании погибли почти 53 тысячи палестинцев.

В предыдущие годы другие страны отстранялись от участия в конкурсе: в 2021 не допустили Беларусь из-за номера с политическим подтекстом, а в 2022-м с конкурса сняли Россию из-за нападения на Украину.

Юваль Рафаэль говорит, что она старается не иметь дело с теми, кто выступает против участия ее страны в конкурсе.

«У каждого есть свое мнение. Я действительно отодвигаю все в сторону и просто концентрируюсь на самом важном. В этом году девиз конкурса — «объединенные музыкой», и именно для этого мы здесь», — сказала она.

«Евровидение» заявило, что понимает обеспокоенность текущей ситуацией на Ближнем Востоке и принимает разные взгляды, но намерено сохранить конкурс как «универсальное мероприятие, способствующее связям, разнообразию и инклюзивности через музыку». В своем заявлении руководство конкурса призывает всех участников обеспечить соответствующую атмосферу.

Тем не менее, Совет национальной безопасности Израиля рекомендовал израильским фанатам не носить еврейскую или израильскую символику во время посещения «Евровидения».

В воскресенье, во время парада открытия «Евровидения» в швейцарском городе Базеле, который в этом году принимает конкурс, делегация израильской вещательной корпорации подала жалобу в полицию и EBU на пропалестинского демонстранта, который жестом показал перерезание горла и плюнул в израильскую команду.

«Иногда было страшно, даже неуютно, но это заставляет меня постоянно напоминать себе, зачем я здесь. Моя цель — распространять как можно больше любви и приносить гордость своей стране», — сказала Юваль Рафаэль.

В прошлом году израильскую певицу Эден Голан, которая, по ее словам, получала угрозы жизни, освистали во время выступления.

«Думаю, я жду чего-то подобного, — призналась Рафаэль, когда ее спросили о перспективе быть освистанной. — Но мы здесь, чтобы петь, и я буду петь от всего сердца для всех».

Она рассказала, что ее команда провела несколько репетиций со звуками освистывания на заднем плане, чтобы она могла привыкнуть к этим отвлекающим моментам.

На вопрос, расстраивает ли ее возможный негативный прием, она ответила, что у нее внутри много эмоций, которые она отбрасывает в сторону, чтобы оставаться сосредоточенной на главном.

«Я действительно думаю, что на моих плечах лежит большой груз, на мне очень большая ответственность. У меня дома много людей, которые чего-то ждут».

ФОТО scanpix.ee

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