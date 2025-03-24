Проверка устойчивости к кибератакам: латвийские учреждения готовят к условиям крупного кризиса

Целью учений была проверка устойчивости к кибератакам и развитие повседневного сотрудничества между военными и гражданскими учреждениями и их экспертами.

Как сообщает "Cert.lv", в ходе учений был разыгран сценарий, когда предприятия и учреждения подвергаются интенсивному воздействию элементов гибридной войны, включая кибератаки, электромагнитное воздействие, атаки беспилотников, разведку в открытых источниках, киберразведку и операции влияния.

Основной целевой аудиторией учений были средства массовой информации и телекоммуникационные операторы.

Как отмечает "Cert.lv", растущая интенсивность кибератак, их инновационные методы и геополитически мотивированные инциденты свидетельствуют о важности кибербезопасности. Совместные учения военного и гражданского секторов являются важным вкладом в то, чтобы сделать Латвию как можно более трудной целью для киберпреступников и усилить ее устойчивость перед киберугрозами.