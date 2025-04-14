Противник Орбана обещает сделать Венгрию надежным союзником ЕС и США

Решение о том, поддержит ли Венгрия заявку Украины на вступление в ЕС, будет принято по результатам референдума, который оппозиционная партия "Уважение и свобода" (TISZA) проведет в случае своей победы на парламентский выборах в Венгрии в 2026 году. Такое заявление сделал лидер TISZA Петер Мадьяр, выступая перед тысячами своих сторонников в Будапеште в воскресенье, 13 апреля.

На протяжении последних недель сторонники Мадьяра принимали участие в проведении по его инициативе опроса под названием Voice of the Nation. Кроме прочего, речь в нем шла и о возможности членства Украины в ЕС.

По результатам этого опроса, объявленным на митинге 13 апреля, 58% его участников заявили, что готовы поддержать заявку Киева. Между тем сам Мадьяр 7 марта написал на своей странице в Facebook, что "Украина - разоренная войной страна, у которой нет никаких шансов стать членом Европейского Союза в ближайшие несколько десятилетий".

"Результаты (опроса Voice of the Nation) показывают, что эта тема разделяет общество, и поэтому она будет вынесена на юридически обязательный референдум, когда мы придем к власти", - пообещал Мадьяр на митинге в Будапеште. По его данным, в опросе приняли участие 1,1 млн человек. Население Венгрии составляет 9,6 млн человек.

Намерение сделать Венгрию "надежным союзником НАТО"

Кроме прочего, на митинге 13 апреля Петер Мадьяр пообещал восстановить репутацию своей страны, которая, по его мнению, пострадала за время нахождения у власти действующего премьер-министра Виктора Орбана, и вывести Венгрию из международной изоляции.

"Наша родина, Венгрия, снова станет гордым и надежным союзником НАТО. Венгрия снова станет полноправным членом Европейского Cоюза", - цитирует слова лидера TISZA агентство AP.

Журналисты напоминают, что партия TISZA сегодня представляет собой самый серьезный вызов для партии ФИДЕС действующего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с момента прихода того к власти в 2010 году. Сам Орбан, поддерживающий дружеские связи с Россией и Китаем, в последнее время неоднократно сталкивался с обвинениями в подрыве демократических принципов, нарушении независимости суда и оказании давления на СМИ.

До недавнего времени партия ФИДЕС, имеющая большинство мандатов в венгерском парламенте, могла практически не считаться с мнением оппозиции. Однако, как показывают некоторые опросы, на фоне экономических проблем в стране, в особенности высокой инфляции, партия TISZA начала приближаться по популярности к правящей партии.

ФОТО scanpix.ee