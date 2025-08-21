Просто водители кончились: в четверг отменили 24 автобусных рейса по Латвии

Из них компания «Nordeka» в четверг отменила 14 автобусных рейсов, а «Liepājas autobusu parks» — десять рейсов.

В четверг были отменены рейс авиакомпании Nordeka Балдоне-Рига, запланированный на 10.25, рейс Рига-Балдоне-Сарма-Мисас-Лауки, запланированный на 11.55, а также рейс Рига (ул. Риепниеку)-Какциемс-Ропажи-Рига (ул. Риепниеку), запланированный на 12.50.

Также отменены рейс авиакомпании «Nordeka» Мисас Лауки-Сарма-Балдоне-Обсерватория, запланированный на 13:00, и рейс Обсерватория-Балдоне-Рига, запланированный на 13:45.

В то же время «Liepājas autobusu parks» отменил запланированный на четверг рейс Огре-Тинужи-Улброкасциемс-Рига, а также обратный рейс по маршруту Рига-Улброкасциемс-Тинужи-Огре, запланированный на 12:30, из-за нехватки водителей.

«Liepājas autobusu parks» отменил рейс MRS-Огре-Тинужи-Улброкасциемс-Рига на четверг, запланированный на 16:50, а также обратный рейс Рига-Улброкасциемс-Тинужи-Огре-МРС, запланированный на 18:30. Одновременно «Liepājas autobusu parks» отменил рейс Огре-Рига, запланированный на 17:25, а также обратный рейс, запланированный на 18:40.

С учетом утренних событий в четверг компания Nordek отменила еще девять рейсов, а Liepājas autobusu parks — четыре.

Как сообщалось, оборот «Liepājas autobusu parka» в 2024 году составил 18,44 млн евро, что на 3,6% меньше, чем годом ранее, однако убытки предприятия выросли на 32,3% — до 1,961 млн евро.

Предприятие зарегистрировано в 1991 году, его основной капитал составляет 878 417 евро. 60,12% капитала «Liepājas autobusu parkas» принадлежит SIA «LAP1R», которое, по данным «Firmas.lv», косвенно принадлежит семьям Андриса Шкеле (67%) и Айнарса Шлесерса (LPV) (33%), а владельцем 34,85% акций является Лиепайское самоуправление.

Оборот Nordeka в 2024 году составил 9,809 млн евро, что на 12,9% больше, чем в предыдущем году. Компания также получила прибыль в размере 270 953 евро по сравнению с убытками годом ранее.

Компания «Nordeka» была зарегистрирована в 1991 году, её уставный капитал составляет 4 633 672 евро. Единственным владельцем «Nordeka» является SIA «NordBus Group», принадлежащая Генриху Перштейну.