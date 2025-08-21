Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Просто водители кончились: в четверг отменили 24 автобусных рейса по Латвии

21 августа, 2025 10:56

Новости Латвии

Из-за нехватки водителей компании AS «Liepājas autobusu parks» и AS «Nordeka» в четверг отменили в общей сложности 24 автобусных рейса, сообщается на сайте Дирекции автомобильного транспорта.

Из них компания «Nordeka» в четверг отменила 14 автобусных рейсов, а «Liepājas autobusu parks» — десять рейсов.

В четверг были отменены рейс авиакомпании Nordeka Балдоне-Рига, запланированный на 10.25, рейс Рига-Балдоне-Сарма-Мисас-Лауки, запланированный на 11.55, а также рейс Рига (ул. Риепниеку)-Какциемс-Ропажи-Рига (ул. Риепниеку), запланированный на 12.50.

Также отменены рейс авиакомпании «Nordeka» Мисас Лауки-Сарма-Балдоне-Обсерватория, запланированный на 13:00, и рейс Обсерватория-Балдоне-Рига, запланированный на 13:45.

В то же время «Liepājas autobusu parks» отменил запланированный на четверг рейс Огре-Тинужи-Улброкасциемс-Рига, а также обратный рейс по маршруту Рига-Улброкасциемс-Тинужи-Огре, запланированный на 12:30, из-за нехватки водителей.

«Liepājas autobusu parks» отменил рейс MRS-Огре-Тинужи-Улброкасциемс-Рига на четверг, запланированный на 16:50, а также обратный рейс Рига-Улброкасциемс-Тинужи-Огре-МРС, запланированный на 18:30. Одновременно «Liepājas autobusu parks» отменил рейс Огре-Рига, запланированный на 17:25, а также обратный рейс, запланированный на 18:40.

С учетом утренних событий в четверг компания Nordek отменила еще девять рейсов, а Liepājas autobusu parks — четыре.

Как сообщалось, оборот «Liepājas autobusu parka» в 2024 году составил 18,44 млн евро, что на 3,6% меньше, чем годом ранее, однако убытки предприятия выросли на 32,3% — до 1,961 млн евро.

Предприятие зарегистрировано в 1991 году, его основной капитал составляет 878 417 евро. 60,12% капитала «Liepājas autobusu parkas» принадлежит SIA «LAP1R», которое, по данным «Firmas.lv», косвенно принадлежит семьям Андриса Шкеле (67%) и Айнарса Шлесерса (LPV) (33%), а владельцем 34,85% акций является Лиепайское самоуправление.

Оборот Nordeka в 2024 году составил 9,809 млн евро, что на 12,9% больше, чем в предыдущем году. Компания также получила прибыль в размере 270 953 евро по сравнению с убытками годом ранее.

Компания «Nordeka» была зарегистрирована в 1991 году, её уставный капитал составляет 4 633 672 евро. Единственным владельцем «Nordeka» является SIA «NordBus Group», принадлежащая Генриху Перштейну.

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

