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Просто есть соблазн поставить своего: Рунгайнис прокомментировал борьбу за кресло главы Банка Латвии

Редакция PRESS 19 декабря, 2024 12:52

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Обвинения Илмара Римшевича в коррупции втоптали Банк Латвии в грязь и ввергли его в каждодневную политическую борьбу. В этой ситуации у политиков появился соблазн поставить на должность нового руководителя Банка Латвии с хорошей зарплатой кого-то своего, заявил в передаче Латвийского радио 4 «Домская площадь» экономист, инвестиционный банкир Гирт Рунгайнис, пишет LSM+.

Накануне коалиционные партии отказались от обоих выдвинутых ими же претендентов — Мартиньша Казакса и Рейниса Берзиньша. «Спасибо кандидатам, которые были готовы вложить в процесс свои знания и практический опыт. Это важно. Но столь же важно — договориться о едином кандидате», — отметила в этой связи премьер Силиня. Теперь процесс выборов президента банка поставлен на паузу до января следующего года.

Рунгайнис с сожалением говорит о том, что не удалось выбрать из двух, по его мнению, вполне достойных кандидатур. Он напомнил, что с момента обретения Латвией независимости главный банк страны всегда находился в особой ситуации — он был вне политики, как бы над схваткой. Однако когда на предпоследнего президента Римшевича легли подозрения в коррупции, это, по словам Рунгайниса, «втоптало Банк Латвии в грязь и ввергло его в каждодневную политическую борьбу».

В результате сегодня политики пытаются переложить на банк все свои просчеты и проблемы плохого законодательства. Но при этом они пытаются продвинуть на должность главы банка своего человека.

«Так как Банк Латвии потерял свою уникальную позицию, у политиков появился такой соблазн — поставить на должность с хорошей зарплатой кого-то своего. Сможем ли мы вернуться в прошлую ситуацию, когда финансовая индустрия противостояла политике? Трудно сказать. Первая попытка не удалась», — говорит Рунгайнис.

Экономист считает, что последний глава Банка Латвии Мартиньш Казакс — очень квалифицированный и знающий человек, к чьему мнению прислушиваются в Европе: «Он серьезный макроэкономист, в Латвии таких людей в принципе мало».

Рунгайнис считает, что авторитет и знания Казакса были столь велики, что благодаря этому Латвию в Европе не воспринимали как какую-то маленькую периферийную страну.

«Если игроки высококачественные, то даже небольшая экономика может играть в Европе существенную роль. А вот если таких игроков не будет, то мы будем сидеть последними за этим столом», — убежден Рунгайнис.

Второго претендента Берзиньша он также считает вполне достойной кандидатурой, хотя признаёт, что у того могут быть проблемы с допуском к гостайне.

В любом случае, глава Банка Латвии должен быть человеком финансово подкованным и нейтральным, но ни в коем случае не политическим ангажированным, убежден Рунгайнис. 

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