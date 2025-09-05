Прощание с королем моды: Джорджио Армани ушел из жизни

В четверг, 4 сентября 2025 года, в возрасте 91 года скончался известный модельер Джорджио Армани. Об этом с "бесконечной скорбью" сообщила компания Armani Group, назвав его своим "создателем, основателем и неутомимой движущей силой".

"Джорджио Армани ушел из жизни мирно, в окружении своих близких, работая до последних дней. Он был предтечей, распространив свое видение моды на все аспекты жизни", - говорится в тексте, опубликованном группой.

Компания с пятидесятилетней историей продолжит придерживаться своих ценностей независимости. Семья и сотрудники будут стремиться сохранить ее дух.

Не взирая на свой возраст, Джорджио Армани продолжал удивлять мир моды. В конце августа в роскошной обстановке Венецианского кинофестиваля, он запустил совершенно новую платформу, посвящённую архивам модного дома, организовав ужин в поддержку ЮНИСЕФ. Одновременно с этим он подписал контракт на новую официальную коллекцию для итальянского футбольного клуба "Ювентус".