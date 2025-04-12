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Прошел вдоль побережья Латвии: в Эстонии задержан танкер теневого флота России (1)

Редакция PRESS 12 апреля, 2025 08:17

Мир 1 комментариев

Twitter/X

Вблизи эстонского острова Аэгна в заливе Мууга бросил якорь танкер, задержанный Силами обороны Эстонии. Это первый случай задержания Эстонией судна теневого флота России, сообщает Postimees.

На пресс-конференции Министерства обороны командующий ВМС коммодор Иво Вярк пояснил, что цель задержания - проверка документов и юридического статуса судна.

 Согласно сайту Marinetraffic, танкер KIWALA​, ходящий под флагом Джибути, сейчас находится на якоре у острова Аэгна. Это танкер для перевозки сырой нефти. Он шел в российский порт Усть-Луга вдоль территориальных вод Эстонии. Рядом с ним прямо сейчас находятся корабли военного флота Эстонии - Kindral Kurvits и M6731.

Коммодор Иво Вярк заявил на пресс-конференции, что сегодня ранним утром военно-морской флот задержал танкер, который направлялся в Россию. Цель задержания - проверка документов и юридического статуса.
Начальник Департамента полиции и погранохраны Вейко Коммусаар сообщил, что танкер находится под санкциями. Во время задержания стало ясно, что у судна нет флага какого-либо государства, что делает его незаконным для плавания. Эстония использовала право задержать судно для проведения проверки.

Транспортный департамент в настоящее время проводит проверку судна, включая осмотр его конструкции, документации и других важных аспектов.

Если судно представляет опасность для мореплавания, оно будет задержано до устранения технических недостатков.

На судне обнаружены 24 гражданина третьих стран. Капитан судна - гражданин Китая, остальные, вероятно, граждане Мавритании.

После задержания судно предоставило сертификат о флаге, однако представитель Джибути сообщил, что судно не числится в их реестре. Также отсутствует информация о владельце. Капитан судна пошел на сотрудничество с властями.

Судя по маршруту танкера, он появился на онлайн-картах в четверг утром у побережья Латвии. Утром 11 апреля танкер свернул со своего маршрута на восток после прохода мимо острова Найссаар.

Украинский государственный портал War Sanctions, который отслеживает спонсоров и соучастников военной агрессии РФ, напоминает, что танкер KIWALA находится под санкциями не только ЕС, но и Великобритании, Канады и Швейцарии.

«Танкер в период действия нефтяного эмбарго G7+, политики price-cap на российскую нефть/нефтепродукты задействован в экспорте российской нефти/нефтепродуктов из российских портов в третьи страны», - сообщает War Sanctions.

Владельцем и менеджером судна является компания Tirad Shipping Inc (Маврикий), флот которой состоит только из этого судна.

«Эта компания является очередным владельцем, коммерческим менеджером нефтяного танкера так называемого "теневого" флота, задействованного в транспортировке российской нефти (нефтепродуктов). Предыдущими менеджерами танкера были турецкая компания Unic Tanker Ship Management, которая управляла нефтяными и химическими танкерами, полученными от индийской компании Gatik Ship Management, одного из ведущих операторов "теневого" флота, и непосредственно Gatik Ship Management», - уточняет ресурс.

Индийская компания Gatik Ship Management с начала полномасштабной войны РФ против Украины стала крупнейшим перевозчиком российской нефти и использовалась для функционирования российского "теневого" флота в условиях санкций.

«Постоянная смена владельцев и менеджеров судов во избежание санкций и сокрытие настоящих бенефициаров судов является типичным явлением для так называемого "теневого" флота, вовлеченного в российскую торговлю нефтью, нефтепродуктами», - напоминает War Sanctions.

По данным украинского государственного портала капитаном корабля ранее являлся человек по имени Сергей Харченко.

Задержание танкера произошло на фоне того, что Рийгикогу в минувшую среду в третьем чтении принял поправки в Закон о Силах обороны Эстонии, чтобы иметь возможность лучше контролировать безопасность инфраструктуры в Балтийском море и при необходимости атаковать гражданские суда.
В частности, в закон о Силах обороны вводится новая статья - 47:

«В соответствии с международным правом, Силы обороны имеют право применять силу в морской акватории Эстонии для пресечения серьезной угрозы, исходящей от гражданского судна или иного гражданского плавсредства, угрожающей инфраструктуре, обеспечивающей бесперебойное функционирование жизненно важной услуги, объекту национальной обороны, порту, другому сооружению, техническому устройству или другому судну/плавсредству, если эту угрозу невозможно устранить никакими иными средствами, включая меры государственного надзора или меры прямого принуждения».

Законопроект направлен на подпись президенту Эстонии Алару Карису.

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