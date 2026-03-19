Глава центра инфектологии о возможной вспышке кори: у нас 14 тысяч детей без прививок

Она прогнозирует, что ситуация будет развиваться "не очень хорошо", поскольку, по данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, 14 000 детей в возрасте до 17 лет не получили ни одной прививки от кори.

Специалист подчеркнула, что это очень заразное и серьезное заболевание, которое распространяется из дыхательных путей пациента, передается воздушно-капельным путем и может сохраняться до двух часов. Пациент остается заразным в течение длительного времени, пояснила Розентале.

Она оценила ситуацию как серьезную, но в то же время ожидаемую, поскольку в Европе в течение последних десяти лет наблюдались вспышки кори, вызванные различными факторами, в основном из-за недостаточного охвата вакцинацией.

Ранее сообщалось, что в Латвии зарегистрирована первая вспышка кори с 2018 года. По состоянию на 17 марта зарегистрировано пять случаев кори, в том числе три лабораторно подтвержденных случая, два из которых — у школьников и один — у взрослого, а также два предполагаемых случая у школьников, результаты лабораторных исследований которых ожидаются. Все зарегистрированные случаи эпидемиологически связаны друг с другом.

Как ранее сообщила агентству LETA представительница SPKC Илзе Удре, число выявленных контактов очень велико — по меньшей мере 800 человек. Сюда входят как лица, выявленные в учебных заведениях, так и лица за их пределами, например, члены семей пациентов, участники общественных мероприятий, пассажиры международного транспорта и другие.

Удре также признает, что риск дальнейшего распространения инфекции, особенно среди непривитых лиц, считается высоким. Кроме того, невозможно выявить все контакты, особенно случайные контакты в общественных местах.

SPKC установил, что один из зараженных пассажиров ехал автобусом компании «Эколайнс» по маршруту Рига-Гулбене-Рига. 13 марта этот человек отправился в Гулбене на автобусе, который отъехал от Рижского автовокзала в 8:00, а 15 марта — в Ригу на автобусе, который отъехал от Гулбене в 13:50.

Центр по контролю и профилактике заболеваний призывает всех пассажиров, совершивших указанные рейсы, связаться с эпидемиологами SPKC по телефону 67 271 738 или по электронной почте "dezurants.riga@spkc.gov.lv", чтобы оценить возможный риск заражения и получить рекомендации по дальнейшим действиям.

