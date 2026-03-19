Права свидетеля: адвокат, показания против родственника и защита интересов

Уголовно-процессуальное закон прямо предусматривает право лица, в том числе свидетеля, на юридическую помощь с самого начала процессуальных действий. Согласно пункту 6 части третьей статьи 110 Уголовно-процессуального закона (далее - закон), свидетель имеет право пригласить адвоката для получения юридической помощи.

Адвокат имеет право присутствовать при допросе, чтобы помочь понять вопросы следователя, давать советы и защищать права свидетеля. На практике бывает, что статус лица может измениться в ходе расследования, и без адвоката человек рискует дать показания, которые впоследствии могут быть использованы против него.

Обязанности свидетеля

Свидетель, отвечая на задаваемые вопросы, обязан предоставлять только достоверные сведения и давать показания обо всем, что ему известно в связи с конкретным преступным деянием. Однако свидетель имеет право не свидетельствовать против себя и своих близких (пункт 3 части третьей статьи 110 закона).

Право на информацию о процессуальном действии

Свидетель имеет право знать, по какому уголовному процессу он приглашен давать показания, какому должностному лицу он предоставляет сведения и каков процессуальный статус этого должностного лица.

Свидетель до опроса и допроса имеет право получить от исполнителя процессуального действия информацию о своих правах, обязанностях и ответственности, способе фиксации сведений, а также о праве давать показания на языке, хорошо ему известном, при необходимости с использованием услуг переводчика.

Права при оформлении показаний и защите изображения

Обращаем внимание, что, помимо прочего, свидетель имеет право вносить замечания и дополнения в письменные зафиксированные показания либо требовать возможности самостоятельно написать показания на языке, которым он владеет.

Свидетель также может не давать согласия на публикацию в средствах массовой информации своего изображения, зафиксированного с помощью фото-, видео- или иных технических средств во время процессуальных действий. Однако данное ограничение снимается, если публикация необходима для раскрытия преступления.

Роль адвоката и подготовка к допросу

Более подробную консультацию о своих правах и обязанностях в качестве свидетеля в конкретном уголовном деле вы можете получить у адвоката. Он разъяснит ваши права, укажет, на какие вопросы вы обязаны отвечать, а на какие можете не отвечать, когда можно воспользоваться правом не свидетельствовать против себя или близких и какие процессуальные гарантии действуют для вашего статуса.

Адвокат также поможет подготовиться к допросу, подскажет, как формулировать ответы, чтобы не навредить себе или близким, и на какие вопросы можно отвечать кратко или требовать уточнения. Помимо этого, адвокат разъяснит процессуальные нюансы, например, какие документы нужно подписывать, а какие — необязательно, как фиксируются показания и как можно их исправлять или дополнять.

Таким образом, консультация у адвоката — это не просто формальность. Она позволяет заранее подготовиться, защитить свои права и интересы.