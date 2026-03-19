Права свидетеля: адвокат, показания против родственника и защита интересов

«Семь секретов» 19 марта, 2026 10:55

Юридическая консультация 0 комментариев

-Мой старший брат был задержан по подозрению в преступлении. И очень может быть, что меня могут вызвать как свидетеля. Скажите, какие у меня есть права? Могу я прийти с адвокатом и могу ли я отказаться от показаний против брата? Или за это есть статья?

Уголовно-процессуальное закон прямо предусматривает право лица, в том числе свидетеля, на юридическую помощь с самого начала процессуальных действий. Согласно пункту 6 части третьей статьи 110 Уголовно-процессуального закона (далее - закон), свидетель имеет право пригласить адвоката для получения юридической помощи.

Адвокат имеет право присутствовать при допросе, чтобы помочь понять вопросы следователя, давать советы и защищать права свидетеля. На практике бывает, что статус лица может измениться в ходе расследования, и без адвоката человек рискует дать показания, которые впоследствии могут быть использованы против него.

Обязанности свидетеля

Свидетель, отвечая на задаваемые вопросы, обязан предоставлять только достоверные сведения и давать показания обо всем, что ему известно в связи с конкретным преступным деянием. Однако свидетель имеет право не свидетельствовать против себя и своих близких (пункт 3 части третьей статьи 110 закона).

Право на информацию о процессуальном действии

Свидетель имеет право знать, по какому уголовному процессу он приглашен давать показания, какому должностному лицу он предоставляет сведения и каков процессуальный статус этого должностного лица.

Свидетель до опроса и допроса имеет право получить от исполнителя процессуального действия информацию о своих правах, обязанностях и ответственности, способе фиксации сведений, а также о праве давать показания на языке, хорошо ему известном, при необходимости с использованием услуг переводчика.

Права при оформлении показаний и защите изображения

Обращаем внимание, что, помимо прочего, свидетель имеет право вносить замечания и дополнения в письменные зафиксированные показания либо требовать возможности самостоятельно написать показания на языке, которым он владеет.

Свидетель также может не давать согласия на публикацию в средствах массовой информации своего изображения, зафиксированного с помощью фото-, видео- или иных технических средств во время процессуальных действий. Однако данное ограничение снимается, если публикация необходима для раскрытия преступления.

Роль адвоката и подготовка к допросу

Более подробную консультацию о своих правах и обязанностях в качестве свидетеля в конкретном уголовном деле вы можете получить у адвоката. Он разъяснит ваши права, укажет, на какие вопросы вы обязаны отвечать, а на какие можете не отвечать, когда можно воспользоваться правом не свидетельствовать против себя или близких и какие процессуальные гарантии действуют для вашего статуса.

Адвокат также поможет подготовиться к допросу, подскажет, как формулировать ответы, чтобы не навредить себе или близким, и на какие вопросы можно отвечать кратко или требовать уточнения. Помимо этого, адвокат разъяснит процессуальные нюансы, например, какие документы нужно подписывать, а какие — необязательно, как фиксируются показания и как можно их исправлять или дополнять.

Таким образом, консультация у адвоката — это не просто формальность. Она позволяет заранее подготовиться, защитить свои права и интересы.

Комментарии (0)

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Десант высадился в Даугавпилсе: идут учения НАТО

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

«Спасибо, господин премьер-министр!» Иран украсил ракету портретом Педро Санчеса

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

