Переговоры с Украиной на паузе: Песков

«Трёхсторонняя группа — на паузе», — сообщил Песков.

При этом работа в рамках двусторонней российско-американской рабочей группы, посвящённой экономическим аспектам, продолжается, сказал он. По словам Пескова, Россия продолжит контактировать с Украиной по вопросам обмена пленными и телами погибших военнослужащих.

«Работа по этому направлению будет обязательно продолжена», — заявил он изданию.

На прошлой неделе газета Financial Times писала, что переговорный процесс о мире в Украине затянулся после того, как президент США Дональд Трамп переключился на войну в Иран.

Давление США на Россию с целью принудить её к миру в свою очередь снижается. Россия продолжает требовать вывода украинских войск со всей территории Донбасса, Украина продолжает считать это неприемлемым.

Ещё одним ключевым вопросом является статус Запорожской АЭС, которая остаётся под российским контролем. Поставки вооружений из США в Украину, в частности, средств противовоздушной обороны, также задерживаются, так как у Вашингтона сейчас другие приоритеты.