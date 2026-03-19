Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Пн, 23. Марта
Новый тревожный тренд в отношениях: партнёров бросают… прямо в горах!

Редакция PRESS 19 марта, 2026 10:35

Всюду жизнь 0 комментариев

Сначала было «гостинг» — когда человек просто исчезает из жизни без объяснений.
Теперь — новый уровень.

В соцсетях набирает популярность термин «альпийский развод» — ситуация, когда партнёра… буквально оставляют одного в горах.

И это не метафора.

Одна из таких историй произошла в США. Во время похода парень разозлился на темп своей девушки, резко ушёл вперёд — и просто исчез. Девушка осталась одна в каньоне на два часа.

Без связи. Без опыта. И с нарастающей паникой.

«Через час ты начинаешь накручивать себя. Думаешь, что не выберешься, что тебя бросили навсегда или что ты свернёшь не туда», — вспоминает она.

Сегодня подобные случаи всё чаще обсуждают онлайн. Женщины рассказывают, как их оставляли одних на маршрутах — иногда после ссор, иногда без объяснений.

И это не всегда заканчивается благополучно.

Резонанс усилился после громкого дела в Австрии. Альпиниста признали виновным в гибели девушки — он оставил её на горе, где она замёрзла. Суд отметил: его опыт был «на порядки выше», но он не оценил её возможности.

Сам он вину не признал и подал апелляцию.

Психологи объясняют: в таких ситуациях включается мощная реакция страха. Человек остаётся один в незнакомой и потенциально опасной среде — без поддержки и контроля.

По сути, это тот же «гостинг» — только в реальной жизни и с риском для безопасности.

Часто всё начинается с мелочи: кто-то идёт быстрее, возникает раздражение, человек уходит вперёд… и не возвращается.

Но в горах такие решения могут иметь совсем другие последствия.

Эксперты отмечают и другой момент — вопрос контроля. Тот, кто уходит, фактически забирает управление ситуацией и оставляет другого без выбора.

Истории варьируются от неловких ссор до действительно опасных ситуаций.

И, судя по обсуждениям, это происходит куда чаще, чем кажется на первый взгляд.
 
 
 
 
 
 

 

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка
Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (4)

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Читать
Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

Читать

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Читать

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Читать

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Читать

Десант высадился в Даугавпилсе: идут учения НАТО

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

Читать

«Спасибо, господин премьер-министр!» Иран украсил ракету портретом Педро Санчеса

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

Читать