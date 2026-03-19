Новый тревожный тренд в отношениях: партнёров бросают… прямо в горах!

В соцсетях набирает популярность термин «альпийский развод» — ситуация, когда партнёра… буквально оставляют одного в горах.

И это не метафора.

Одна из таких историй произошла в США. Во время похода парень разозлился на темп своей девушки, резко ушёл вперёд — и просто исчез. Девушка осталась одна в каньоне на два часа.

Без связи. Без опыта. И с нарастающей паникой.

«Через час ты начинаешь накручивать себя. Думаешь, что не выберешься, что тебя бросили навсегда или что ты свернёшь не туда», — вспоминает она.

Сегодня подобные случаи всё чаще обсуждают онлайн. Женщины рассказывают, как их оставляли одних на маршрутах — иногда после ссор, иногда без объяснений.

И это не всегда заканчивается благополучно.

Резонанс усилился после громкого дела в Австрии. Альпиниста признали виновным в гибели девушки — он оставил её на горе, где она замёрзла. Суд отметил: его опыт был «на порядки выше», но он не оценил её возможности.

Сам он вину не признал и подал апелляцию.

Психологи объясняют: в таких ситуациях включается мощная реакция страха. Человек остаётся один в незнакомой и потенциально опасной среде — без поддержки и контроля.

По сути, это тот же «гостинг» — только в реальной жизни и с риском для безопасности.

Часто всё начинается с мелочи: кто-то идёт быстрее, возникает раздражение, человек уходит вперёд… и не возвращается.

Но в горах такие решения могут иметь совсем другие последствия.

Эксперты отмечают и другой момент — вопрос контроля. Тот, кто уходит, фактически забирает управление ситуацией и оставляет другого без выбора.

Истории варьируются от неловких ссор до действительно опасных ситуаций.

И, судя по обсуждениям, это происходит куда чаще, чем кажется на первый взгляд.
















