Дизель в Латвии дорожает быстрее бензина (ЦЕНЫ)

Обнародованная на этой неделе информация свидетельствует о том, что в Латвии литр бензина 95-й марки с 9 по 15 марта стоил в среднем 1,677 евро. На предыдущей неделе средняя цена бензина 95-й марки составляла 1,633 евро за литр, а еще неделей ранее - 1,55 евро за литр.

Средняя цена дизельного топлива на прошлой неделе в Латвии составила 1,919 евро за литр. На предыдущей неделе средняя цена дизельного топлива составляла 1,793 евро за литр, а еще неделей ранее - 1,548 евро за литр.

На прошлой неделе по сравнению с началом года, или неделей с 29 декабря 2025 года по 4 января 2026 года, средняя цена бензина 95-й марки увеличилась на 11,3%, а средняя цена дизельного топлива - на 28,8%.

Как сообщалось, рекорд средней цены на бензин 95-й марки в Латвии был побит в 2022 году на неделе с 14 по 20 июня, когда средняя цена бензина 95-й марки составила 2,104 евро за литр, а рекорд средней цены на дизтопливо был побит с 21 по 27 июня и составил 2,108 евро за литр.

Еврокомиссия еженедельно собирает данные стран-участниц о средних ценах на топливо.