В Англии вспышка менингита: бояться ли латвийцам?

Специалист подчеркивает необходимость непрерывного эпидемиологического надзора, чтобы своевременно реагировать на изменения в распространении заболевания.

По информации на странице ЦПКЗ, наиболее частые клинические проявления инвазивной менингококковой инфекции - менингит (30-60%) и сепсис (20-30%), реже - пневмония и артрит. Симптомы менингита включают лихорадку, головную боль, скованность шеи, тошноту, рвоту и светобоязнь; сепсис характеризуется петехиальной сыпью и септическим шоком. Инфекция передаётся воздушно-капельным путём или при контакте с больным человеком или носителем бактерии.

Вакцинация от менингококка возможна, но в Латвии не включена в календарь вакцинации детей и рекомендуется только людям из групп риска. Для предотвращения заражения важны личная гигиена, мытье рук, отказ от использования общих предметов гигиены и тесного контакта с заболевшими. Меры общественного здравоохранения включают своевременное распознавание заболевания, сообщение о вспышках и контроль, а также общие меры по укреплению здоровья.

В Латвии в 2025 году зарегистрировано девять случаев инвазивной менингококковой инфекции, что на пять больше, чем в 2024 году. В округе Кент в Англии из-за вспышки скончались два человека; Агентство здравоохранения Великобритании характеризует эту вспышку как "взрывную" и беспрецедентную.