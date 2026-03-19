Если суда прибудут на Кубу, это будут первые поставки энергоносителей на остров за три месяца — с тех пор, как власти США начали энергетическую блокаду Кубы. Раньше главным импортером нефти для Гаваны была Венесуэла, но поставки оттуда прекратились после того, как в начале января США свергли президента Николаса Мадуро. Кроме того, в конце января Дональд Трамп пригрозил повышенными пошлинами любым государствам, поставляющим энергоносители Кубе.

Эта блокада оказалась для Кубы самой длинной по меньшей мере за 12 лет и вызвала масштабный энергетический кризис, пишет Bloomberg. Российская нефть, если она поступит на остров, станет для Гаваны серьезным подспорьем. Для нормального функционирования Кубе нужно примерно 100 тысяч баррелей нефти в день, но она производит лишь 40% этого объема. С начала блокады Куба тратит запасы импортной нефти, а также использует свою небольшую внутреннюю добычу.

На фоне дефицита топлива и электроэнергии Куба начала переговоры с США.

По данным источников The New York Times, Белый дом добивается отстранения от власти президента Кубы Мигеля Диас-Канеля, надеясь, что позволит осуществить структурные экономические реформы. Также, по их словам, это позволит Дональду Трампу заявить о победе над еще одним левым лидером, который, как и Николас Мадуро, давно выступал против США.

В конце января Трамп говорил, что США могут осуществить «дружественное поглощение» Кубы. А на этой неделе он заявил, что ему может «выпасть честь» «взять Кубу в той или иной форме. «Думаю, я смогу сделать с ней все, что захочу. Сейчас это очень ослабленная страна», — сказал Трамп.