Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

Россия пытается прорвать нефтяную блокаду Кубы, отправив туда свои суда (1)

23 марта на Кубу должно прибыть судно «Си Хорс» (Sea Horse) под флагом Гонконга, предположительно, перевозящее 27 тысяч тонн российского газа. 4 апреля к острову также должно подойти российское судно «Анатолий Колодкин» с более чем 700 тысячами баррелей нефти. Об этом Financial Times сообщил Самир Мадани, соучредитель сервиса по отслеживанию танкеров «теневого флота» TankerTrackers.

Если суда прибудут на Кубу, это будут первые поставки энергоносителей на остров за три месяца — с тех пор, как власти США начали энергетическую блокаду Кубы. Раньше главным импортером нефти для Гаваны была Венесуэла, но поставки оттуда прекратились после того, как в начале января США свергли президента Николаса Мадуро. Кроме того, в конце января Дональд Трамп пригрозил повышенными пошлинами любым государствам, поставляющим энергоносители Кубе.

Эта блокада оказалась для Кубы самой длинной по меньшей мере за 12 лет и вызвала масштабный энергетический кризис, пишет Bloomberg. Российская нефть, если она поступит на остров, станет для Гаваны серьезным подспорьем. Для нормального функционирования Кубе нужно примерно 100 тысяч баррелей нефти в день, но она производит лишь 40% этого объема. С начала блокады Куба тратит запасы импортной нефти, а также использует свою небольшую внутреннюю добычу.

На фоне дефицита топлива и электроэнергии Куба начала переговоры с США.

По данным источников The New York Times, Белый дом добивается отстранения от власти президента Кубы Мигеля Диас-Канеля, надеясь, что позволит осуществить структурные экономические реформы. Также, по их словам, это позволит Дональду Трампу заявить о победе над еще одним левым лидером, который, как и Николас Мадуро, давно выступал против США.

В конце января Трамп говорил, что США могут осуществить «дружественное поглощение» Кубы. А на этой неделе он заявил, что ему может «выпасть честь» «взять Кубу в той или иной форме. «Думаю, я смогу сделать с ней все, что захочу. Сейчас это очень ослабленная страна», — сказал Трамп.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)

Главные новости

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
Важно

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка
Важно

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (4)

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Важно

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек (1)

Важно 17:35

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Читать
Загрузка

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов (1)

Новости Латвии 17:31

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

Читать

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено (1)

Важно 17:25

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Читать

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно (1)

Новости Латвии 17:21

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Читать

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции (1)

Важно 17:19

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Читать

Десант высадился в Даугавпилсе: идут учения НАТО (1)

Новости Латвии 17:06

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

Читать

«Спасибо, господин премьер-министр!» Иран украсил ракету портретом Педро Санчеса (1)

Мир 16:58

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

Читать