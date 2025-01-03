Пропавшую на Рождество 14-летнюю девочку нашли

Перед Рождеством, 24 декабря, Государственная полиция сообщила, что девочка 2010 года рождения не вернулась по месту жительства. Обратившись к гражданам с просьбой сообщить о возможном местонахождении девочки, полиция распространила ее фотографию.

Через пять дней, 29 декабря, полиция сообщила, что получила новые фотографии пропавшей девочки: 24 декабря в 14.35 её засекли камеры на Рижском автовокзале, откуда она уехала на автобусе в направлении Илуксте. На фотографиях девушка запечатлена с молодым человеком.

Сегодня полиция сообщила, что девочка найдена живой и невредимой.