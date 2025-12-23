Пропал концертный зал? Правительство вмешается в судьбу «Gors»

В переговорах с самоуправлением готовы участвовать не только представители возглавляемого "Прогрессивными" Министерства культуры и находящегося в ведении "Нового Единства" Министерства умного управления и регионального развития, но и министр экономики Виктор Валайнис, представляющий Союз зеленых и крестьян.

После аудита функций ООО "Austrumlatvijas koncertzāle" Резекненское самоуправление рассматривает возможности преобразовать "Gors" в учреждение или выбрать иную форму управления.

Самоуправление ежегодно выделяет "Gors" дотацию из своего бюджета, ожидая качественной работы и действий, направленных на сокращение дотации и увеличение доходов. Как заявила городская дума, аудит ясно обозначил проблемы в работе концертного зала.

Одним из публично озвученных и вызвавших наибольшее беспокойство вариантов является возможность сдачи концертного зала в аренду частному предприятию.

Это заявление вызвало опасения, что вместо прежних качественных культурных мероприятий жителям региона могут быть предложены мероприятия, ориентированные на иную аудиторию и большую прибыль, что резко противоречит самой идее строительства концертного зала.

Чтобы проинформировать правительство о возможной угрозе деятельности "Gors", Минкультуры подготовило доклад, который рассматривался на вчерашнем заседании правительства. Приведенная в нем оценка деятельности "Gors" значительно лучше выводов после аудита самоуправления: "Gors" как концертный зал, соответствующий высоким современным требованиям, в том числе акустическим, способен привлекать и обеспечивать в Латгальском регионе культурные мероприятия мирового уровня.

В 2025 году мероприятия, организованные "Gors" и партнерами, посетили более 140 000 человек, в целом состоялось 1070 различных культурных мероприятий - концерты популярной, классической, камерной, джазовой и народной музыки, театральные спектакли, мероприятия для семей, киносеансы, семинары и конференции, выставки, экскурсии и др.

