Пропал концертный зал? Правительство вмешается в судьбу «Gors»

23 декабря, 2025 11:05

После прозвучавшей информации о выводах Резекненской думы по результатам аудита в региональном акустическом концертном зале "Латгальское посольство "Gors"" в решение его судьбы включился Кабинет министров.

В переговорах с самоуправлением готовы участвовать не только представители возглавляемого "Прогрессивными" Министерства культуры и находящегося в ведении "Нового Единства" Министерства умного управления и регионального развития, но и министр экономики Виктор Валайнис, представляющий Союз зеленых и крестьян.

После аудита функций ООО "Austrumlatvijas koncertzāle" Резекненское самоуправление рассматривает возможности преобразовать "Gors" в учреждение или выбрать иную форму управления.

Самоуправление ежегодно выделяет "Gors" дотацию из своего бюджета, ожидая качественной работы и действий, направленных на сокращение дотации и увеличение доходов. Как заявила городская дума, аудит ясно обозначил проблемы в работе концертного зала.

Одним из публично озвученных и вызвавших наибольшее беспокойство вариантов является возможность сдачи концертного зала в аренду частному предприятию.

Это заявление вызвало опасения, что вместо прежних качественных культурных мероприятий жителям региона могут быть предложены мероприятия, ориентированные на иную аудиторию и большую прибыль, что резко противоречит самой идее строительства концертного зала.

Чтобы проинформировать правительство о возможной угрозе деятельности "Gors", Минкультуры подготовило доклад, который рассматривался на вчерашнем заседании правительства. Приведенная в нем оценка деятельности "Gors" значительно лучше выводов после аудита самоуправления: "Gors" как концертный зал, соответствующий высоким современным требованиям, в том числе акустическим, способен привлекать и обеспечивать в Латгальском регионе культурные мероприятия мирового уровня.

В 2025 году мероприятия, организованные "Gors" и партнерами, посетили более 140 000 человек, в целом состоялось 1070 различных культурных мероприятий - концерты популярной, классической, камерной, джазовой и народной музыки, театральные спектакли, мероприятия для семей, киносеансы, семинары и конференции, выставки, экскурсии и др.

(Diena)

Билингвальный скандал в автобусе: хочешь командовать — езжай на такси

11:38

В социальных сетях появилось видео, на котором молодой человек устроил дебош в одном из автобусов Rīgas satiksme. Мужчина на русском языке требовал, чтобы его выпустили до остановки. Водитель автобуса - на государственном, объяснял ему, что не может этого сделать.

Полиция начинает усиленные проверки на дорогах

11:29

В период праздников с сегодняшнего дня до 5 января полиция будет проводить усиленные проверки на дорогах, сообщили в Государственной полиции.

Трамп анонсировал постройку суперлинкоров типа «Трамп»

11:26

Военно-морские силы США разработают новый класс боевых кораблей под названием «Трамп» и построят два линкора — «крупнейших из когда-либо созданных», объявил президент США Дональд Трамп, выступая из своей резиденции в Мар-а-Лаго.

В споре Трампа с Данией за Гренландию глава МИД ЛР Браже встала на сторону… угадаете?

11:24

Реагируя на решение президента США Дональд Трамп назначить специального посланника по вопросам Гренландии с целью, чтобы Гренландия стала частью США, министр иностранных дел Латвии Байба Браже ("Новое Единство") подчеркнула, что принципы территориальной целостности и суверенитета имеют ключевое значение для обеспечения мира и стабильности, предотвращения войн и конфликтов во всем мире.

Уже воруют топливо из машин: 2.5 тонны за ночь!

11:20

В Аугшлигатне Лигатненской волости Цесисского района из нескольких транспортных средств было украдено около 2,5 тонн топлива, сообщили в Государственной полиции.

Два наезда на толпу людей в Европе: но вроде не теракты

11:18

ечером в понедельник на востоке Нидерландов автомобиль врезался в группу зрителей, ожидавших по бокам трассы начала парада сельскохозяйственной техники, украшенной рождественскими огнями.

Почему люди верят мошенникам и как подержать тех, кто попался: советы специалистов

11:16

Схемы обмана известны всем. Предупреждения звучат из каждого утюга. И все равно — человек берет трубку, слушает, выполняет инструкции, переводит деньги. А потом не может объяснить, что на него нашло. Почему так происходит и что делать близким, если это случилось с кем-то из семьи, об этом рассказывает rus.lsm.lv со ссылкой на программу «Кейс» .

