«Прогрессивным» прочат непростое будущее в коалиции

«Рига сейчас один из самых сложных политических вопросов, и все ключевые переговоры еще впереди», — отметил Розенвалдс. По его словам, если не учитывать партию «Латвия — на первом месте», которая, скорее всего, останется вне коалиции, то у «Прогрессивных» впереди непростой путь.

Политолог подчеркнул, что уже сейчас звучат возражения против того, чтобы представители «Прогрессивных» возглавили Рижскую думу. Против этого прежде всего выступает сформировавшийся в парламенте альянс Национального объединения и Объединённого списка.

Отвечая на вопрос о характере голосования, Розенвалдс назвал выборы «логичными» и отметил, что латвийские избиратели продемонстрировали осознанность и не стали поддерживать любые популистские обещания. Особо он подчеркнул и рост явки по сравнению с предыдущими выборами