«Прогрессивные» потребовали от «Нового единства» и Нацблока заранее поклясться «не дружить» со Шлесерсом

В преддверии предстоящих местных выборов "Прогрессивные" обратились к "Новому единству" и Нацблоку, у которых, как показывают социологические опросы, есть реальные шансы на попадание в Рижскую думу - с предложением подписать меморандум, в котором говорится, что они не будут работать в одной коалиции с партией Шлесера «Латвия на первом месте» в следующем созыве Рижской думы.

«Эти выборы — решение о том, пойдет ли Рига по пути развития европейского города или к власти здесь вернутся прокремлевские силы, которые поведут латвийскую столицу в восточном направлении. Я считаю, что рижане уже должны знать, какая партия готова работать в коалиции со Шлесерсом, а какая никогда этого не сделает», — подчеркивает кандидат от «Прогрессивной" партии на пост мэра Риги Виестурс Клейнбергс.

«Прогрессивные» предлагают включить в проект меморандума положение о строгом дистанцировании от всех политических сил, выражающих прокремлевские взгляды. В проекте меморандума подчеркивается недопустимость привлечения к управлению местным самоуправлением сил, которые оправдывают агрессивную политику России, отказываются осуждать развязанную ею войну против Украины или выступают против латышского языка как единственного государственного.