«Программа-минимум — бойкотировать американские товары»: реакция соцсетей на встречу Трампа и Зеленского

А вот как отреагировала общественность в Латвии на это событие, которое портал LA.LV назвал "шок-шоу".

В частности, политолог Янис Икстенс призвал к бойкоту американских товаров, опубликовав твит следующего содержания:

"После сегодняшнего скотства программой-минимум был бы бойкот американских товаров и услуг".

Откликов на его пост довольно много, вот некоторые из них:

- К нам мало что от них поступает, кроме ИТ и газа.

- Да, я уже думаю купить "самсунг" вместо айфона.

- Кроме шуток, руководство Латвии оказалось в стесняющей ситуации. Похоже, придется позиционироваться. Между прежней главной опорой, Штатами, и... бог весть кем. Поскольку Европа, надо полагать, нас не только "не поймет", но и наверняка не защитит. Однако, похоже, что и Штаты - тоже нет. Все накрывается медным тазом.

- Мне кажется правильным поставить на паузу закупку "хаймерсов". Это не станет решающим фактором для нашей свободы. Решающим будет - встать на правильную сторону в этом конфликте.

- Можно начать с отказа от подслащенных напитков из США, которые захватили магазинные полки и кафе в Латвии. Это будет шаг, заодно и полезный для здоровья.

- Хорошо, что у меня нет ни айфона, ни других "ай-ай-ай", я готова поддержать бойкот товаров из США. Кстати, уже есть аккаунт в "Блюскай"!

- Начнем! Выбросьте свои айфоны, компьютеры и т.д., а латвийская армия пусть выбросит американское оружие, вертолеты "Блэкхок"... Псих.

- Это абсурд. Никто не заинтересован в бойкоте. Как раз наоборот, нам надо больше покупать и торговаться, меньше тарифов между нами.

- А Брюссель снова попытается соблюдать приличия... Из этого было бы чему поучиться.

- Если нет терпения, в жизни ничего по-настоящему не достичь.

- Украинец был таким же неадекватным! Давайте и украинские товары бойкотировать?

- Именно такой бойкот Трампу как раз и нужен, чтобы на следующих переговорах отдать нас задаром.

- Покажи пример - удались из "Х"!