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Bстреча Трампа с Зеленским началась с перепалки в присутствии прессы, а кончилась провалом (ВИДЕО на русском)

© BBC 28 февраля, 2025 21:17

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Владимир Зеленский прибыл в Белый дом и проводит встречу с Дональдом Трампом, на которой ожидается заключение рамочного соглашения о добыче полезных ископаемых. Встреча началась с напряженной перепалки, в которой участвовали Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс и Зеленский, сообщает BBC.

 

Пресс-конференция Зеленского и Трампа отменена

Белый дом подтвердил, что совместная пресс-конференция, планировавшаяся после переговоров двух президентов, после их спора в Овальном кабинете отменена.

Трамп: Зеленский может вернуться, когда будет готов к миру

Президент США Дональд Трамп опубликовал заявление в Truth Social, которое можно понять, как констатацию срыва переговоров.

«Сегодня у нас была очень значимая встреча в Белом доме. Мы узнали много такого, чего никогда не понять без разговора под таким огнем и давлением. Удивительно, что выходит через эмоции. И я понял, что президент Зеленский не готов к миру, в который Америка будет вовлечена, потому что он чувствует, что наше участие дает ему большое преимущество в переговорах. Мне не нужно преимущество, я хочу мира», — написал президент США.

«Он проявил неуважение к Соединенным Штатам Америки в их заветном Овальном кабинете. Он может вернуться, когда будет готов к миру», — заявил Трамп.

Украинские СМИ сообщают, что Зеленский покидает Белый дом досрочно, переговоры закончились провалом.

Об этом также свидетельствует заявление Трампа в его сети Truth Social, которое мы опубликуем в ближайшее время.

Трамп — Зеленскому: «Нет-нет, вы и так уже много сказали»

Ранее в присутствии журналистов до начала официальной части Трамп сказал Зеленскому: «Ваша страна в большой беде... Нет-нет, вы и так уже много сказали. Вы не побеждаете. Но у вас чертовски хорошие шансы выйти из этого нормально благодаря нам. Вы не были одиноки. Мы дали вам через [нашего] глупого президента 350 млрд долларов. Мы дали вам военную технику... Если бы у вас не было нашей военной техники, эта война закончилась бы за две недели», — сказал Дональд Трамп в Овальном кабинете незадолго до того, как они с Владимиром Зеленским удалились за закрытые двери.

Зеленский начал спорить с Трампом и вице-президентом США

По словам журналистов, находящихся в Овальном кабинете, между Владимиром Зеленским, вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и Дональдом Трампом произошел напряженный обмен репликами.

Вэнс обвинил Зеленского в «неуважении», после чего Трамп заявил, что украинский лидер «играет с Третьей мировой войной».

«Считаете ли вы, что это уважительно — приходить в Овальный кабинет Соединенных Штатов Америки и нападать на администрацию, которая пытается предотвратить разрушение вашей страны?» — спросил Вэнс.

Трамп сказал: «Вы сейчас не в хорошей позиции. У вас сейчас нет козырей. С нами у вас появятся козыри... Вы рискуете жизнями миллионов людей! Вы рискуете третьей мировой войной!»

Первая (публичная) часть встречи завершилась словами Трампа о том, что Зеленский недостаточно «благодарен». Он добавил: «Это будет отличное шоу для телевидения».

Агентство УНИАН также обращает внимание на слова Вэнса: «У вас нехватка людей, мужчин». «Вы приезжайте и посмотрите сами», — ответил ему Зеленский.

«Вы должны быть благодарны, у вас нет карт на руках, у вас заканчиваются военные», — сказал Трамп, настаивая на необходимости прекращения огня.

На что Зеленский заявил, что он не в карты приехал играть.

Трамп о выводе российских войск: «Очень большая территория оккупирована»

На встрече с Владимиром Зеленским в присутствии журналистов Дональд Трамп ответил на вопрос, уйдут ли российские войска с украинской территории.

«Увидим. Там очень большая территория оккупирована», — цитирует его «РБК-Украина».

Трамп заявил, что «было бы замечательно», если бы он и Зеленский смогли бы остановить войну. Зеленский в ответ заявил, что не должно быть «никаких компромиссов» с Путиным при обсуждении мирного соглашения.

Зеленский показал Трампу фото, по его словам, военных преступлений и заявил: «Я думаю, президент Трамп на нашей стороне».

Он также поспорил с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, который заговорил о необходимости дипломатии. «Я уже подписывал соглашение с Путиным, в присутствии Макрона и Меркель. О какой дипломатии здесь идет речь?» – ответил ему Зеленский.

Трамп на встрече также говорил о НАТО. «Мы привержены НАТО, но НАТО должно усилить свои позиции, а европейцы должны усилить свои позиции еще больше. И я хочу, чтобы они сравнялись. Почему США – между нами океан – направили гораздо больше денег и других вещей, чем Европа? Они, конечно, были очень полезны [для Украины], но мы вложили намного больше».

Трамп ответил на вопрос Би-би-си о поставках американского оружия
Корреспондент Украинской службы Би-би-си Мирослава Пеца во время начала встречи Дональда Трампа с Владимиром Зеленским спросила: «Господин президент, вы направите еще оружие в Украину, если не будет перемирия?»

«Да, мы пошлем еще оружие. Надеюсь, мне не придется отправить очень много, потому что мы рассчитываем завершить все быстро», — ответил Трамп.

«Мы рассчитываем не посылать много оружия, мы рассчитываем быстро закончить войну, чтобы мы могли заняться другими делами. Но мы очень ценим соглашения, потому что нам нужно то, что у вас есть, и к нашей стране теперь относятся по справедливости», — продолжил президент США, имея в виду сделку о полезных ископаемых.

«Байден делал не так, но в любом случае, что бы он ни делал, это все равно не должно было случиться, война никогда не должна была начаться. Но в целом на ваш вопрос ответ — да, но мы рассчитываем, что много посылать не придется, потому что я рассчитываю на то, что все быстро закончится», — завершил свой ответ Трамп.

Трамп на встрече с Зеленским: «Если бы мы не выиграли выборы, все могло бы закончиться третьей мировой войной»

«Это честь принять президента Украины Зеленского. Мы работали очень усердно и в действительности знаем друг друга уже довольно давно», — сказал в начале встречи с Владимиром Зеленским Дональд Трамп (Белый дом вел трансляцию).

«У нас есть нечто, что можно назвать очень справедливой сделкой», — добавил он, имея в виду соглашение о полезных ископаемых.

«У нас были очень хорошие дискуссии с Россией, я говорил с президентом Путиным. Мы хотим, чтобы, смерти прекратились, и мы будем работать очень усердно», — заявил Трамп.

Еще Трамп сказал: «Я отдаю должное вашим генералам, вашим солдатам и вам лично. Вы должны быть очень горды вашими бойцами. Но теперь мы хотим, чтобы это закончилось, этого достаточно».

«Это путь к миру. Это путь к решению чего-то. Я чувствую, что как глава этой страны я обязан сделать это... Жаль, что мы вмешались. Потому что не должно было быть никакого вмешательства, потому что не должно было быть войны. И не должно было быть 7 октября», — заявил президент США.

«Я надеюсь, что меня запомнят как миротворца... Я делаю это, чтобы спасать жизни — больше, чем что-либо другое... Это очень опасная ситуация, она могла привести к третьей мировой войне. Все шло не в том направлении... Если бы мы не выиграли эти выборы, все могло бы закончиться третьей мировой войной», — подытожил Трамп.

«Вы сказали, что с войной уже достаточно. Я думаю, что очень важно сказать эти слова Путину в самом начале... И я надеюсь, что вместе мы сможем его остановить. Но для нас очень важно, знаете, спасти нашу страну, наши ценности, нашу свободу, нашу демократию. И, конечно, никаких компромиссов с убийцей за пределами наших территорий», — цитирует Зеленского «Интерфакс-Украина».

Зеленский напомнил, что лидеры ранее обсудили по телефону производство беспилотников, а также отметил потребность Украины в ПВО.

«И конечно, нам очень нужна противовоздушная оборона. У вас лучшая противовоздушная оборона в мире. И действительно, вы помогли нам во время атак россиян. И я хочу поговорить о том, как мы можем обменяться лицензиями», — сказал Зеленский.

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