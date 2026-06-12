Прогнозы цен на топливо — коктейль из экономики и эмоций

На динамику цен на нефть и топливо в настоящее время влияет целый комплекс факторов, а не только ситуация на Ближнем Востоке. С одной стороны, рынок испытывает давление из-за снижения спроса в Китае, роста процентных ставок и экономической стагнации в еврозоне. С другой стороны, значительную неопределённость создаёт конфликт на Ближнем Востоке и вопрос полноценного восстановления судоходства через Ормузский пролив.

В нынешней ситуации речь идёт не столько о так называемой геополитической премии за риск, сколько о перераспределении потоков финансового капитала. После начала конфликта разница между рынком физической нефти и нефтепродуктов и биржевым, или так называемым «бумажным», рынком достигла рекордно высокого уровня. При этом колебания мировых цен латвийские автомобилисты обычно ощущают уже через несколько дней, поскольку все импортёры топлива закупают его по формулам, основанным на международных котировках Platts.

Однако на стоимость топлива влияет и ряд других факторов: температура топлива, курс евро к доллару США, колебания цен на компоненты биотоплива (этанол для бензина и RME или HVO для дизельного топлива), используемый период расчёта цен, а также политика управления рисками, рыночное позиционирование и бизнес-стратегия каждого отдельного продавца.

Этим летом автомобилистам стоит оценивать свои возможности, исходя из собственных доходов и обязательств, поскольку цены на топливо находятся вне их контроля. Даже местные торговцы топливом не могут существенно влиять на конечную цену, так как её основные составляющие определяются налоговой политикой и ситуацией на мировом рынке.

Сейчас рассуждать о конкретных сценариях изменения цен не слишком продуктивно: прогнозы роста цен зачастую продают страх, а обещания снижения цен — надежду. Розничная торговля топливом — это не бизнес эмоций, а бизнес управления рисками.

В то же время в странах Балтии в настоящее время нет проблем с поставками дизельного топлива и других нефтепродуктов, поэтому опасения относительно надёжности поставок не имеют оснований. Главным вызовом остаётся высокая волатильность цен.

В ближайшие недели, вероятно, сохранится значительная нестабильность на международных рынках. Учитывая большое количество потенциальных негативных сценариев, нет смысла концентрироваться на каком-то одном варианте развития событий. Поэтому в условиях чрезвычайной неопределённости команда KOOL уделяет основное внимание тем факторам, которые можно контролировать: качеству принимаемых решений, эффективной коммуникации и профессиональному управлению рисками.