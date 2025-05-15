Прогноз о дикой жаре на это лето может не оправдаться: эксперт

Метеоролог Мартин Бергштейн выступил с разъяснением, насколько подобные прогнозы соответствуют действительности. По его словам, несмотря на то, что долгосрочные модели действительно показывают вероятность отклонения температуры от климатической нормы в сторону потепления — особенно в июле и августе — говорить о конкретных цифрах, вроде +34°C, пока что преждевременно и, по сути, некорректно.

«Да, вероятно, нас ждет теплое лето. И да, в последние годы в Латвии мы наблюдаем по одному-два случая тропических ночей за сезон. Но делать из этого сенсацию и заранее утверждать, что нас ждет нечто экстремальное, — это скорее догадка, чем достоверный прогноз», — говорит Бергштейн.

Он также обратил внимание на источник подобных заявлений. Оказалось, что сенсационная новость о предстоящей жаре исходила не от польских метеорологов, как это было представлено, а от одного медиа-ресурса, который якобы сослался на климатические данные. На практике подобные истории появляются регулярно — стоит только выйти свежим долгосрочным прогнозам, как некоторые СМИ спешат представить их в максимально драматичном свете.

«То же самое происходило и минувшей осенью, когда распространялись мрачные сценарии о грядущей "самой холодной зиме десятилетия". Реальность, как мы знаем, оказалась совсем другой», — добавляет метеоролог.

Так что, несмотря на вероятность тёплого лета, паниковать или заранее готовиться к 34-градусной жаре пока не стоит. Природа порой непредсказуема, а вот спекуляции на тему погоды — вполне предсказуемы.