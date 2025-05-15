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Прогноз о дикой жаре на это лето может не оправдаться: эксперт

Редакция PRESS 15 мая, 2025 13:08

Новости Латвии 0 комментариев

Недавно в СМИ появилась информация о том, что лето 2025 года может стать по-настоящему экстремальным: обещают невыносимую жару, ливни с угрозой наводнений и тропические ночи, когда температура не опускается ниже +20°C. В качестве аргумента упоминалась возможность повышения температуры до пугающих +34°C в странах Балтии. Однако специалисты призывают воспринимать такие заявления с долей скепсиса.

Метеоролог Мартин Бергштейн выступил с разъяснением, насколько подобные прогнозы соответствуют действительности. По его словам, несмотря на то, что долгосрочные модели действительно показывают вероятность отклонения температуры от климатической нормы в сторону потепления — особенно в июле и августе — говорить о конкретных цифрах, вроде +34°C, пока что преждевременно и, по сути, некорректно.

«Да, вероятно, нас ждет теплое лето. И да, в последние годы в Латвии мы наблюдаем по одному-два случая тропических ночей за сезон. Но делать из этого сенсацию и заранее утверждать, что нас ждет нечто экстремальное, — это скорее догадка, чем достоверный прогноз», — говорит Бергштейн.

Он также обратил внимание на источник подобных заявлений. Оказалось, что сенсационная новость о предстоящей жаре исходила не от польских метеорологов, как это было представлено, а от одного медиа-ресурса, который якобы сослался на климатические данные. На практике подобные истории появляются регулярно — стоит только выйти свежим долгосрочным прогнозам, как некоторые СМИ спешат представить их в максимально драматичном свете.

«То же самое происходило и минувшей осенью, когда распространялись мрачные сценарии о грядущей "самой холодной зиме десятилетия". Реальность, как мы знаем, оказалась совсем другой», — добавляет метеоролог.

Так что, несмотря на вероятность тёплого лета, паниковать или заранее готовиться к 34-градусной жаре пока не стоит. Природа порой непредсказуема, а вот спекуляции на тему погоды — вполне предсказуемы.

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Не исключено, что airBaltic придется искать дополнительные средства у государства: Яковлев

Важно 18:41

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В случае негативного развития событий во второй половине этого года, например, в случае роста цен на топливо, латвийской национальной авиакомпании airBaltic может потребоваться привлечение дополнительных средств от акционеров. Об этом в четверг в беседе с журналистами по итогам финансовых результатов первого квартала сообщил финансовый директор компании Витолдс Яковлев.

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Спасла погода: подробности аварии в Бабите, с влетевшим на детскую площадку автомобилем

Важно 18:27

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Каменный мост и кольцевая Славу: определены самые опасные дороги в Риге

Важно 18:16

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Согласно данным мобильного инструмента оценки безопасности Road Risk Report, применяемого страховой компанией Balcia, места в Риге, где в 2024 году чаще всего происходили ДТП — это съезды с Каменного моста, кольцевая развязка путепровода Славу, а также парковка перед рижским аэропортом, сообщает LSM+. К тому же большинство аварий, 72%, происходит в хорошую погоду, когда дорогие сухие, а  видимость — хорошая.

Согласно данным мобильного инструмента оценки безопасности Road Risk Report, применяемого страховой компанией Balcia, места в Риге, где в 2024 году чаще всего происходили ДТП — это съезды с Каменного моста, кольцевая развязка путепровода Славу, а также парковка перед рижским аэропортом, сообщает LSM+. К тому же большинство аварий, 72%, происходит в хорошую погоду, когда дорогие сухие, а  видимость — хорошая.

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Избитая подруга Зейзы — не первая его жертва: в прошлый раз дело закончилось мелким штрафом

ЧП и криминал 18:06

ЧП и криминал 0 комментариев

Недавно история о том, как лицо компании заправок Straujupīte - бизнесмен Оскарс Зейза был арестован за насилие над женщиной, облетела всю Латвию. Своей гражданской жене он пробил голову и сломал нос. И вот оказалось, что она - не первая пострадавшая от его рук женщина. Свою предыдущую партнершу он тоже избил. И за это был наказан... штрафом в размере 148,50 евро, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

Недавно история о том, как лицо компании заправок Straujupīte - бизнесмен Оскарс Зейза был арестован за насилие над женщиной, облетела всю Латвию. Своей гражданской жене он пробил голову и сломал нос. И вот оказалось, что она - не первая пострадавшая от его рук женщина. Свою предыдущую партнершу он тоже избил. И за это был наказан... штрафом в размере 148,50 евро, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

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ЕС готовит новые пошлины на продукцию из России и Белоруссии

Мир 17:55

Мир 0 комментариев

Профильный комитет Европарламента одобрил предложение Еврокомиссии о повышении пошлин на 50% на сахар, уксус, муку и корма для скота из РФ и Белоруссии, а также о введении пошлин на удобрения до 430 евро за тонну.

Профильный комитет Европарламента одобрил предложение Еврокомиссии о повышении пошлин на 50% на сахар, уксус, муку и корма для скота из РФ и Белоруссии, а также о введении пошлин на удобрения до 430 евро за тонну.

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Целый корпус больницы Страдыня, возможно, придется снести. Плесень в подвале оказалась неистребимой

Важно 17:46

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Плесень, обнаруженная в Университетской клинической больнице имени Паула Страдыня в Риге, может оказаться неистребимой — с таким предупреждением в эфире передачи TV24 «Клуб национальных интересов» выступил председатель правления Латвийской ассоциации больниц Евгений Калейс. Он сообщил, что аналогичный случай уже был в Нидерландах, где из-за распространения плесени пришлось снести здание больницы.

Плесень, обнаруженная в Университетской клинической больнице имени Паула Страдыня в Риге, может оказаться неистребимой — с таким предупреждением в эфире передачи TV24 «Клуб национальных интересов» выступил председатель правления Латвийской ассоциации больниц Евгений Калейс. Он сообщил, что аналогичный случай уже был в Нидерландах, где из-за распространения плесени пришлось снести здание больницы.

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Право голоса — это привилегия? В Сейме был поднят вопрос: пусть неграждане тоже голосуют

Новости Латвии 17:42

Новости Латвии 0 комментариев

Кричали, стучали кулаками по столу и напоминали, что право голоса это привилегия - пленарное заседание Сейма в четверг утром началось с бурных обсуждений. Депутаты рассматривали подготовленные партией "Стабильности" поправки к закону о выборах в органы местного самоуправления.

Кричали, стучали кулаками по столу и напоминали, что право голоса это привилегия - пленарное заседание Сейма в четверг утром началось с бурных обсуждений. Депутаты рассматривали подготовленные партией "Стабильности" поправки к закону о выборах в органы местного самоуправления.

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