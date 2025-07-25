Прогноз на новую неделю: дождей будет ещё больше

В последнюю субботу и воскресенье июля ветер сохранится слабый, местами возможны сильные порывы под грозовыми облаками. Ночью во многих местах образуется туман, местами пройдёт кратковременный дождь.

Днём во многих местах моросящий дождь, местами очень сильный, возможны раскаты грома. Из-за неподвижных дождевых облаков возможны локальные подтопления улиц, дворов, подвалов и других низинных мест. В Курземе ожидается преимущественно сухая погода.

Ночью температура воздуха опустится до +13..+18 градусов, а днем столбик термометра поднимется до +22..+27 градусов.

В понедельник с юга в Латвию может прийти циклон, последствия которого могут сохраниться в течение нескольких дней. Во многих районах возможны сильные дожди, местами также ожидаются грозы. Если сильные дожди обрушатся на восточную часть страны, где влажная погода сохранится надолго, возможны более масштабные наводнения. В то же время в западной и центральной части Латвии масштабных наводнений не ожидается.

Прогнозы температуры воздуха на следующую неделю столь же изменчивы, как и прогнозы осадков: в Латгалии и Видземе временами возможны температуры до 30 градусов Цельсия, а в Курземе — значительно холоднее.