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Профсоюз грозит иском: airBaltic продолжает заключать незаконные трудовые договоры

Редакция PRESS 14 марта, 2025 13:24

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LETA

Переговоры Латвийского авиационного профсоюза (LAA) с правлением национального авиаперевозчика airBaltic о новых условиях трудовых договоров зашли в тупик. Предприятие продолжает подписывать со стюардами и пилотами договоры, нарушающие латвийское трудовое законодательство, пишет LSM+.

LAA просит новоизбранный совет авиакомпании и ее правление провести трехсторонние переговоры, с тем чтобы прекратить незаконные действия и восстановить контракты, соответствующие требованиям нормативных актов, сообщает в пресс-релизе председатель правления LAA Даце Каваса.

Возражения профсоюза вызывает то, что airBaltic долгое время заключает с персоналом договоры, идущие вразрез c Трудовым законом и коллективным договором. Пилотам и стюардам ограничивают возможность использовать положенные родителям права на отпуск и льготы, касающиеся ночных часов работы. Существенно меняются условия времени отдыха и регистрация отработанного времени.

«Руководство airBaltic сейчас предлагает одновременно и кнут, и пряник — мы вам немного увеличим зарплату, если вы откажетесь от своих прав. Это не первый раз, когда компания действует незаконно. Если мы не сможем найти быстрого и справедливого решения, то новые трудовые договоры будут оспорены и в суде. Затем, как обычно, компания наймет дорогих адвокатов и будет платить компенсации. Этот абсурд нужно прекратить сейчас же, и мы с нетерпением ждем действий со стороны нового совета», — указала Каваса.

Профсоюз авиаотрасли информирует, что обсуждал нарушения трудового права с председателем правления airBaltic Мартином Гауссом, и тот считает, будто проблемы не существует, и предприятие не нарушает закон. Общение с другими членам правления и высшим руководством авиакомпании тоже были безрезультатны, нарушения прав сотрудников продолжаются. Такая позиция руководства компании приведет лишь к тому, что члены LAA в скором времени примут решение о коллективном иске для рассмотрения спора об интересах, пообещала Каваса.  

В Латвийский авиационный профсоюз, действующий с 2012 года, входит свыше 500 работников семи предприятий — это аэропорт «Рига», Latvijas gaisa satiksme и авиаперевозчики.

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