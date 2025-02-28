Проезд в поездах за год подорожал в Латвии на 22%

Средняя стоимость проезда на автобусе в прошлом году составляла 1,87 евро, что на 0,2 евро или 12% больше, чем в 2023 году.

Представитель Дирекции дорожного транспорта (ATD) Кристине Гривиня пояснила, что средняя стоимость проезда на автобусе в прошлом году выросла из-за введения новых тарифов, но признала, что наконец-то в Латвии установлен единый тариф на проезд в автобусах как местного, так и междугороднего сообщения. «Раньше эта тарифная политика была дифференцированной и не согласованной. Если в этом году или в другие годы будут приняты решения об изменении тарифов, это можно будет засчитать в счет новой тарифной политики», - сказала она.

В 2024 году доходы от продажи билетов на региональные автобусные перевозки составят 29,02 млн евро, что на 2,7 % или 770 000 евро больше, чем в 2023 году, а доходы от продажи билетов на региональные железнодорожные перевозки увеличатся на 5 млн евро или 24,1 %, с 20,8 млн евро до 25,8 млн евро.

Она отметила, что все убытки по автобусам, поездам, городскому транспорту и железнодорожной инфраструктуре на 2024 год уже покрыты, поэтому почти во всех сегментах есть переплаты (остатки).

Субсидий достаточно, и резерв может быть использован для возмещения убытков этого года. Дополнительные доходы от тарифов способствовали образованию значительного профицита для покрытия субсидий на поезда», - добавила она.

Соответственно, она предложила перераспределить эти средства на покрытие компенсируемых убытков автобусных перевозок.