Продукты дешевеют — медицина дорожает: цены в Латвии по-новому

Согласно данным Центрального статистического управления, средний уровень потребительских цен в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 0,2%, а по сравнению с сентябрем 2024 года — на 4,1%.

Среднегодовая инфляция составила 3,4%, а показатель годовой инфляции составляет не менее 3% уже десять месяцев подряд. Последний раз годовая инфляция была ниже 3% в ноябре 2024-го. С апреля этого года она несколько месяцев была около 4%, в августе — уже 4,1%, в сентябре составила столько же.

СПРАВКА. Годовая инфляция — это устойчивый рост общего уровня цен на товары и услуги за последний год, измеряемый в процентах. Это означает, что на ту же сумму денег со временем можно купить меньше товаров, поскольку их покупательная способность снижается. Например, инфляция в 4% означает, что набор товаров, за который потребитель платил год назад 1 000 евро, теперь обойдется ему в 1 040 евро...

Покупать меньше или дешевле?

Сильнее всего на показатель повлияли продукты питания, которые в среднем были на 6,8% дороже, чем год назад. И это продукты, которые жители традиционно потребляют каждый день.

Заметно подорожали мясо домашней птицы (+20,8%), яйца (+18,9%), сливочное масло (+19,7%), растительное масло (+20,5%), говядина (+27,5%). А также любимый латвийцами кофе, который уже стал не всем доступен: рост цены - на 35,1%.

Зато чуть дешевле становятся свежие овощи (-2,4%), сахар (-12,5%), свежая и охлажденная рыба (-7,7%), картофель (-3,4%), а также оливковое масло (-5,1%). И покупатели это заметили. После прошлогоднего взлета в два раза цен на оливковое масло из-за засухи в теплых странах торговцы постепенно возвращают цены почти на прежний уровень.

Так, теперь литр оливкового масла из Испании, например, уже можно найти в пределах 7-8 евро, а не 15, как в прошлом году. А вот странно было бы, если бы осенью картофель оставался по зимней цене – 1,20 за килограмм, хотя он еще и сейчас держится порядка 0,70-0,80 евро.

Латвийцы встают перед выбором: меньше есть и покупать меньше еды, то есть всем сесть на диету, или покупать продукты более дешевые. Но, как мы знаем, большинство покупателей в супермаркетах и так ищет более дешевые товары, спешит на акции, с утра закупает продукты из введенной недавно корзины низких цен.

Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия за год вырос на 3,9%. И в следующем году ожидается скачок – из-за повышения акцизного налога на эти неполезные, но очень востребованные продукты...

Дорогое наше жильё

Также на сентябрьские показатели повлияли цены на товары и услуги, связанные с жильем. Здесь, по данным ЦСУ, рост по сравнению с сентябрем прошлого года составляет 4,1%. В основном сказывается подорожание электроэнергии (+10,8%) и рост цен на обслуживание жилья (+7,8%), цены за природный газ (+10,9%), услуги ремонта (+12,3%), а также удорожание услуг водоснабжения (+6,4%), канализации (+8,4%), сбора отходов (+6,6%).

По данным статистики, в среднем немного упали цены на теплоэнергию (-4,5%) и твердое топливо (-4,1%). Но впереди зима, и жители на практике знают, что обогревать жилище становится все затратнее – что в домах с удобствами, что в домах с альтернативным отоплением...

На 3,7% или в 10 раз?

Статистика показывает, что товары и услуги, связанные со здоровьем, за год выросли на 3,7%. Больше всего подорожали стоматологические услуги, помощь врачей-специалистов, услуги медицинских лабораторий и рентгенологических кабинетов, а также фармацевтические препараты.

Статистика показывает рост цен всего лишь на 3,7%? Да любой латвиец, который обращался за медицинской помощью, скажет, что цена выросла как минимум в 10 раз. К примеру, визит к врачу-нейрологу по цене пациента (с госфинансированием) стоит 4 евро. А попробуйте записаться по такой цене! Возможно, вас примут в следующем году, и то если госфинансирование здравоохранения позволит.

А так, если мучают боли в спине, если не можете согнуться-разогнуться, а надо работать, да и вообще функционировать - извольте выложить 60-70 евро за визит, получить направление на рентген, уплатить, а потом с результатом идти на повторный визит к врачу, хорошо хоть он обычно на 5 евро дешевле...

Далее из серии «подорожало»: услуги общепита и гостеприимства — +5,7%. «Транспортные» цены подросли на 2,6%, в основном за счет топлива, которое подорожало на 3,1%. Дизель в сентябре стоил на 3,2% больше, чем год назад, а бензин - лишь на 0,8%.

Выросли цены на пассажирские авиаперевозки, техническое обслуживание и ремонт личных автомобилей. Зато подержанные автомобили, наоборот, стали дешевле - наверное, потому, что их использование на территории Латвии ограничивается...

Любителям сладкого

Что ж, кофе дорожает - будем пить какао, скажет оптимист в духе королевы МАРИИ АНТУАНЕТТЫ (помните про хлеб и пирожные?). Ведь какао-то дешевеет. На Нью-Йоркской бирже недавно цена составляла около 6 150 долларов за тонну, а в декабре прошлого года было более 12 000.

Удорожание экзотического продукта сладкоежки увидели по катастрофическим ценам на конфеты и шоколад. Шоколадные конфеты - наши привычные «Серенада» с «Мишкой» - стоят 18-19 евро за кг, шоколадки подскочили от 1,90, например, до 2,90 евро, хотя, как говорят поклонники сладкого, состав и вкус у них поменялся не в лучшую сторону. Уже подумаешь, прежде чем купить плитку шоколада и положить в ящик рабочего стола, чтобы подпитывать себя во время работы...

А коробка конфет самая дешевая – 7 евро. Теперь иной небогатый житель, идя в гости, подумает, покупать цветы и коробку конфет или ограничиться цветами. Да и врачам наши бабушки уже перестанут носить конфеты - с учетом того, что плата за визит тоже поднялась. А просто пить какао жители уже разучились – дорого, да и, говорят, холестерин повышается.

А пенсионерам и тем, кто живет на минималку и чуть больше, вообще садкое вредно - так же, как и кофе, и куриное и тем более индюшачье мясо, а говядина вообще просто противопоказана - так же, как свежие овощи и фрукты. Цена уж очень вредоносная – для нервов и кошелька.

Вот и аналитики указывают, что падение цены на какао отражает в том числе снижение потребительского спроса из-за более высоких цен, а также надежды на лучший урожай и гарантированные цены в Западной Африке. Да и международные спекулянты уже распродали запасы и тоже делают ставки на снижение цен...

Прогноз – осторожный

Так чего же ждать впереди? Жителям пора уже привыкнуть к постоянному росту цен при не успевающей за ним корректировке зарплат и пенсий? Или все-таки те, “наверху», вспомнят о людях за стенами своих кабинетов и остановят это безумие? Люди, живущие на свои скромные пенсии, и жители со средним по нашим меркам достатком все больше ужимают свои насущные потребности.

А в будущем на динамику цен в Латвии также будут существенно влиять колебания мировых цен и развитие мировой экономики, - привычно отметили в Министерстве экономики ЛР, - особенно геополитическая ситуация и ее влияние на цены на энергоносители и продукты питания.

Ожидается, что среднегодовая инфляция в 2025 году составит 3,5–4%...

Так поедим?

Правительство решило в рамках пилотного проекта применить сниженную ставку налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 12% - вместо стандартной 21%...

Правда, пониженную ставку налога еще придется подождать. Она будет применяться только с 1 июля 2026 года по 30 июня 2027-го.

Какие продукты подпадают под льготный налог?

Сниженный НДС будет применяться ко всем видам хлеба, а также к свежему, стерилизованному или пастеризованному молоку (за исключением ультрастерилизованного, то есть стерилизованного при особо высокой температуре), к свежему и охлажденному мясу птицы (курица, индейка, утка, гусь, цесарка и перепела) и свежим яйцам птицы в скорлупе.

Предполагается, что это сделает продукты питания более доступными.

Изменения в налоге еще должен утвердить Сейм...

Вера СТЕПНОВА