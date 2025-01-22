«Проблема дорогих продуктов решена», — заявление торговца высмеивают в соцсетях

Он также отмечает, что цены на продукты нельзя сравнивать с соседними странами, потому что сравниваются продукты разных производителей и не учитывается, что, например, в Эстонии продукт можно купить по акционной цене, а в Латвии на этот же продукт нет скидки.

«Опираясь на очень активную рекламу крупных магазинов, предлагающих большие скидки, покупатели идут за якобы самым дешевым товаром, не задумываясь о том, что в то же время другие товары в том же магазине могут быть даже значительно дороже, чем в среднем по стране. Таким образом, общая цена покупки значительно возрастает», - говорит Окманис.

Заявление торговца вызвало дискуссии в соцсетях.

«Ну вот и все, проблема дорогих продуктов решена. Нам бы научиться не болеть, и тогда с медициной будет полный порядок», - иронизирует подростковый психотерапевт Нилс Сакс Константинов.



Лива: Из серии - Хватит быть бедным!

Янис: Если бы политик сказал то, что думают, он бы сказал: НДС на продукты - главная статья налоговых доходов. Люди могут долго не есть, но могут не пить всего несколько дней. НДС+аксциз+ сбор на воду все уладят!

Но доля правды в этом есть! Молодое поколение, которое я знаю, оставляет много денег на «дерьмо», в энергетических напитках, бургерах «Cirkle K» и т.д. Они говорят, что им не хватает денег, но каждое утро у них в руках чашка кофе, хотя на работе кофе бесплатный...

Иева: Именно поэтому я больше не покупаю в Латвии многие вещи (корм для животных, электронику, одежду, пищевые добавки). Другие, как я понимаю, еще больше развили свои навыки выгодных покупок.

Карл: В принципе, если ничего не покупать, то цены нормальные.

Пит: Еда не такая уж и дорогая. Она дорогая, потому что люди привыкли покупать и жрать всякую дрянь. Я ем мясо, овощи, яйца, молочные продукты, и все нормально. Как только вы начинаете класть в корзину закуски, колбасы, сыры, сладости, чипсы, алкоголь, цифры растут.

Дидзис: Более качественные покупки не спасут вас от больших трат, если все будет дорожать... Система создана для того, чтобы опустошать кошельки людей, независимо от того, насколько они малы/велики.