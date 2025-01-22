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«Проблема дорогих продуктов решена», — заявление торговца высмеивают в соцсетях

Редакция PRESS 22 января, 2025 08:30

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Чтобы меньше ощущать рост цен на продукты питания и не дать ему создать болезненную дыру в личных финансах, жители Латвии должны научиться делать покупки более экономно, авторитетно заявил агентству LETA председатель правления SIA «Latvijas Tirgotāju savienība», работающего под брендом «LaTS», Раймонд Окманис.

Он также отмечает, что цены на продукты нельзя сравнивать с соседними странами, потому что сравниваются продукты разных производителей и не учитывается, что, например, в Эстонии продукт можно купить по акционной цене, а в Латвии на этот же продукт нет скидки.

«Опираясь на очень активную рекламу крупных магазинов, предлагающих большие скидки, покупатели идут за якобы самым дешевым товаром, не задумываясь о том, что в то же время другие товары в том же магазине могут быть даже значительно дороже, чем в среднем по стране. Таким образом, общая цена покупки значительно возрастает», - говорит Окманис.

Заявление торговца вызвало дискуссии в соцсетях.

«Ну вот и все, проблема дорогих продуктов решена. Нам бы научиться не болеть, и тогда с медициной будет полный порядок», - иронизирует подростковый психотерапевт Нилс Сакс Константинов.


Лива: Из серии - Хватит быть бедным!

Янис: Если бы политик сказал то, что думают, он бы сказал: НДС на продукты - главная статья налоговых доходов. Люди могут долго не есть, но могут не пить всего несколько дней. НДС+аксциз+ сбор на воду все уладят! 

Но доля правды в этом есть! Молодое поколение, которое я знаю, оставляет много денег на «дерьмо», в энергетических напитках, бургерах «Cirkle K» и т.д. Они говорят, что им не хватает денег, но каждое утро у них в руках чашка кофе, хотя на работе кофе бесплатный...

Иева: Именно поэтому я больше не покупаю в Латвии многие вещи (корм для животных, электронику, одежду, пищевые добавки). Другие, как я понимаю, еще больше развили свои навыки выгодных покупок.

Карл: В принципе, если ничего не покупать, то цены нормальные.

Пит: Еда не такая уж и дорогая. Она дорогая, потому что люди привыкли покупать и жрать всякую дрянь. Я ем мясо, овощи, яйца, молочные продукты, и все нормально. Как только вы начинаете класть в корзину закуски, колбасы, сыры, сладости, чипсы, алкоголь, цифры растут.

Дидзис: Более качественные покупки не спасут вас от больших трат, если все будет дорожать... Система создана для того, чтобы опустошать кошельки людей, независимо от того, насколько они малы/велики.

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