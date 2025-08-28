Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Признайте нас: Браже встретилась c министром иностранных дел Палестины

Редакция PRESS 28 августа, 2025 15:07

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Мир в секторе Газа возможен только в случае, если террористическое движение «Хамас» откажется от власти, сложит оружие и прекратит свою деятельность, подчеркнула министр иностранных дел Латвии Байба Браже (Новое единство) во время встречи в четверг в Министерстве иностранных дел с министром иностранных дел и диаспоры Палестинской автономии Варсен Агабекян-Шахин.

Как сообщили агентству LETA в Министерстве иностранных дел, стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в секторе Газа, агрессию России против Украины, озабоченности Латвии по поводу безопасности и приоритеты страны в Совете Безопасности ООН. Браже подчеркнула, что нападения «Хамас» на Израиль 7 октября 2023 года и насилие со стороны этого террористического движения неприемлемы и заслуживают осуждения.

Министр иностранных дел Латвии отметила, что действия Израиля против жителей сектора Газа также заслуживают осуждения, а нападения на больницы и журналистов недопустимы. По мнению Браже, это никоим образом не способствует безопасности самого Израиля и установлению мира на Ближнем Востоке.

«Драматическая гуманитарная ситуация в секторе Газа создаёт всё возрастающую угрозу для жителей. Израиль обязан соблюдать принципы международного права и международного гуманитарного права, то есть, реализуя своё право на самооборону, не допускать жертв среди гражданского населения», — заявила министр иностранных дел Латвии на брифинге для СМИ.

Она указала, что, получая отчёты международных организаций о риске масштабного голода в секторе Газа и высоком числе жертв среди населения, Латвия выразила озабоченность и готовность оказать помощь через Европейский Союз и международные неправительственные организации. По словам Браже, Латвия призвала Израиль обеспечить доступ международных неправительственных организаций в сектор Газа для оказания необходимой помощи.

«“Хамас” должен освободить израильских заложников. Мы не верим, что “Хамас” может быть фактором в мирном процессе. (...) Также мы не поддерживаем планы Израиля по расширению незаконных поселений и вместе с другими странами призвали Израиль пересмотреть это решение», — сказала министр иностранных дел Латвии.

Министр иностранных дел и диаспоры Палестинской автономии отметила, что в ходе беседы особое внимание уделила агрессии и гуманитарной ситуации в секторе Газа, а также нарастающей враждебности и ухудшающимся условиям на Западном берегу. По её мнению, всё это требует немедленных действий, в первую очередь прекращения агрессии, освобождения заложников и обеспечения гуманитарной помощью.

«Наш главный приоритет — добиться прекращения войны и беспрепятственной доставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Мы подчеркнули, что происходит в секторе Газа: убийства, большое число раненых, дети, умирающие от голода, и ежедневное насилие, направленное против нас, палестинцев, на Западном берегу», — заявила Агабекян-Шахин.

По её словам, палестинцы стремятся к независимости и суверенитету своего государства в соответствии с международным правом. Министр призвала Латвию и другие страны, которые верят в международное право и его соблюдение, сделать шаг вперёд и признать Палестинское государство. По её мнению, признание Палестинского государства — важный фактор для сохранения решения о двух государствах и недопущения угроз со стороны экстремистов «с любой стороны».

«Решение о двух государствах — единственное жизнеспособное решение. Мы хотим, чтобы все страны мира поддержали решение о двух государствах. (...) Мы высоко ценим гуманитарную помощь, которую Латвия оказывает различным организациям, включая агентство ООН по делам палестинских беженцев UNRWA, которое является спасательной линией для палестинских беженцев. Непрерывность поддержки деятельности UNRWA жизненно важна», — подчеркнула Агабекян-Шахин.

