Позиция Латвии не изменилась - она поддерживает решение о двух государствах, достигнутое путем переговоров и одобренное Советом Безопасности ООН.

"Мы считаем, что самые важные задачи на данный момент - это освобождение заложников, захваченных ХАМАС, и устранение угрозы, исходящей от ХАМАС, а также безотлагательное решение проблемы гуманитарной катастрофы в Газе. Для этого необходимо приложить все усилия", - отметил официальный представитель МИД.

Во вторник в Нью-Йорке министры иностранных дел 15 стран выступили с совместным заявлением, в котором призвали мир принять меры для признания палестинского государства.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Британия официально признает палестинское государство в сентябре, если Израиль к тому времени не предпримет ряд "значительных шагов", включая согласие на прекращение огня в секторе Газа.