Пришла по госквоте, а заплатила в пять раз дороже: чтобы попасть на дотируемое обследование нужно очень постараться

Сотрудник регистратуры также рассказал, что это уже не первый случай, когда врач не информирует пациента о том, что пациент не сможет воспользоваться услугами, финансируемыми государством, поскольку у врача нет контракта с государством.

Для того чтобы предоставлять медицинские услуги, финансируемые государством, врач должен иметь контракт с государством на оказание определенных услуг в определенном медицинском учреждении или учреждениях, поясняет NVD.

При этом врач имеет право выдать направление на оказание медицинских услуг, финансируемых государством, только во время посещения, финансируемого государством (то есть по госквоте). Соответственно, во время платного визита врач может выдать направление только на платную услугу.

Это сделано для того, чтобы избежать ситуации, когда более финансово обеспеченный пациент получает направление и обследование, финансируемое государством, раньше, чем пациент, записавшийся на прием к врачу по госквоте.

Для получения финансируемой государством консультации специалиста, оплачивающей только пациентский взнос, необходимо направление от семейного врача или другого специалиста. Для получения консультации у специалиста прямого доступа, например, гинеколога, направление не требуется.