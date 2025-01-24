Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 24. Января Завтра: Eglons, Kriss, Ksenija
Доступность

Пришла по госквоте, а заплатила в пять раз дороже: чтобы попасть на дотируемое обследование нужно очень постараться

Редакция PRESS 24 января, 2025 14:13

Важно 0 комментариев

Медицинская система в нашей стране становится все запутаннее. К журналистам TV3 обратилась женщина, которой назначили магнитно-резонансную томографию. По счастливой случайности, из-за отказала другого пациента, ей удалось попасть на обследование по госквоте в короткие сроки. Но когда дама пришла на обследование, в регистратуре ей сообщили, что по госквоте она услугу получить не может, потому что у направившего её врача нет договора с Национальной службой здравоохранения (NVD) и ей придется заплатить полную стоимость услуги, которая почти в пять раз выше, чем при сооплате со стороны государства.

Сотрудник регистратуры также рассказал, что это уже не первый случай, когда врач не информирует пациента о том, что пациент не сможет воспользоваться услугами, финансируемыми государством, поскольку у врача нет контракта с государством.

Для того чтобы предоставлять медицинские услуги, финансируемые государством, врач должен иметь контракт с государством на оказание определенных услуг в определенном медицинском учреждении или учреждениях, поясняет NVD. 

При этом врач имеет право выдать направление на оказание медицинских услуг, финансируемых государством, только во время посещения, финансируемого государством (то есть по госквоте). Соответственно, во время платного визита врач может выдать направление только на платную услугу.

Это сделано для того, чтобы избежать ситуации, когда более финансово обеспеченный пациент получает направление и обследование, финансируемое государством, раньше, чем пациент, записавшийся на прием к врачу по госквоте.

Для получения финансируемой государством консультации специалиста, оплачивающей только пациентский взнос, необходимо направление от семейного врача или другого специалиста. Для получения консультации у специалиста прямого доступа, например, гинеколога, направление не требуется.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Что это? Скамейки для карликов? И сколько стоит?» Рижане удивлены очередными дивными конструкциями

Важно 14:42

Важно 0 комментариев

Устанавливать сомнительные конструкции за деньги налогоплательщиков, похоже, становится обычным стилем хозяйствования Рижской думы. Недоумение рижан вызвали и новые странные сооружения, появившиеся по всему городу. Скамейки для карликов, подножки для завязывания шнурков - что же это? И сколько столичные власти заплатили за них из бюджета города?

Устанавливать сомнительные конструкции за деньги налогоплательщиков, похоже, становится обычным стилем хозяйствования Рижской думы. Недоумение рижан вызвали и новые странные сооружения, появившиеся по всему городу. Скамейки для карликов, подножки для завязывания шнурков - что же это? И сколько столичные власти заплатили за них из бюджета города?

Читать
Загрузка

Газ резко подорожал: Калвитис — о перспективах для латвийцев

Важно 14:40

Важно 0 комментариев

Стоимость газа на бирже за последние месяцы резко выросла. Если она сохранится на таком уровне и летом, когда будет наполняться Инчукалнское газохранилище, то вместе с выросшим акцизным налогом это приведет к очень высокой цене следующей зимой, заявил председатель правление Latvijas gāze Айгар Калвитис, сообщает LSM+ со ссылкой на ЛР.

Стоимость газа на бирже за последние месяцы резко выросла. Если она сохранится на таком уровне и летом, когда будет наполняться Инчукалнское газохранилище, то вместе с выросшим акцизным налогом это приведет к очень высокой цене следующей зимой, заявил председатель правление Latvijas gāze Айгар Калвитис, сообщает LSM+ со ссылкой на ЛР.

Читать

Предвыборные обещания Нацблока: освободить Ригу от «оккупационных наслоений» и вернуть эмигрантов на Родину

Важно 14:31

Важно 0 комментариев

Партия «Национальное объединение" (Нацблок) ознакомили потенциальных избирателей со своими предвыборными обещаниями. Партия надеется в случае выигрыша сделать ригу более латышской, дать городу экономический толчок и вернуть на Родину 1000 семей эмигрантов.

Партия «Национальное объединение" (Нацблок) ознакомили потенциальных избирателей со своими предвыборными обещаниями. Партия надеется в случае выигрыша сделать ригу более латышской, дать городу экономический толчок и вернуть на Родину 1000 семей эмигрантов.

Читать

Ринкевич напомнил Браже про роль дипломатии

Новости Латвии 14:29

Новости Латвии 0 комментариев

Главной задачей латвийской дипломатии должно быть укрепление национальной безопасности и содействие экономическому росту, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич на встрече с министром иностранных дел Байбой Браже в Рижском замке в пятницу.

Главной задачей латвийской дипломатии должно быть укрепление национальной безопасности и содействие экономическому росту, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич на встрече с министром иностранных дел Байбой Браже в Рижском замке в пятницу.

Читать

«Нет у нас в Рязани больше завода»: появились видео пожара на рязанском НПЗ (ВИДЕО)

Мир 14:27

Мир 0 комментариев

«Нет у нас в Рязани больше завода»: появились видео пожара на рязанском НПЗ. На кадрах видно, что в Рязани начался пожар, предположительно, на местном нефтеперерабатывающем заводе — Рязанской нефтеперерабатывающей компании. Также рядом была атакована Ново-Рязанская ТЭЦ. На кадрах очевидцев можно наблюдать два пожара недалеко друг от друга.

«Нет у нас в Рязани больше завода»: появились видео пожара на рязанском НПЗ. На кадрах видно, что в Рязани начался пожар, предположительно, на местном нефтеперерабатывающем заводе — Рязанской нефтеперерабатывающей компании. Также рядом была атакована Ново-Рязанская ТЭЦ. На кадрах очевидцев можно наблюдать два пожара недалеко друг от друга.

Читать

По шпалам пошла… Поймали незаконно пересекавшую границу с Россией жительницу Латвии

Важно 14:25

Важно 0 комментариев

Пограничники в Залесской волости Лудзенского края в среду предотвратили попытку гражданки Латвии незаконно пересечь государственную границу Латвии с Россией, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пограничной охране.

Пограничники в Залесской волости Лудзенского края в среду предотвратили попытку гражданки Латвии незаконно пересечь государственную границу Латвии с Россией, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пограничной охране.

Читать

В других странах было страшнее: Рукс — о разгуле голландских фанатов в Риге

ЧП и криминал 14:24

ЧП и криминал 0 комментариев

Правоохранительные органы в целом справились с голландскими футбольными фанатами, устроившими в четверг вечером беспорядки в Риге, так как полиция пыталась сбалансировать свои действия, поэтому сегодня утром не было сообщений о таких разрушениях, которые наблюдались в других странах, например, о поджогах, сказал начальник Государственной полиции Армандс Рукс Латвийскому радио.

Правоохранительные органы в целом справились с голландскими футбольными фанатами, устроившими в четверг вечером беспорядки в Риге, так как полиция пыталась сбалансировать свои действия, поэтому сегодня утром не было сообщений о таких разрушениях, которые наблюдались в других странах, например, о поджогах, сказал начальник Государственной полиции Армандс Рукс Латвийскому радио.

Читать