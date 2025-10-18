Принц Эндрю отказался от королевских титулов после беседы с королём

Принц Эндрю еще пять лет назад прекратил исполнять церемониальные обязанности как член королевской семьи, а теперь отказывается от титулов герцога Йоркского и кавалера Ордена подвязки.

Но, как сын покойной королевы, он остается принцем и, следовательно, восьмым в линии престолонаследия.

«Обсудив положение с Королем, а также с другими моими ближайшими и более дальними родственниками, мы пришли к выводу, что продолжающиеся обвинения в мой адрес отвлекают внимание от работы Его Величества и Королевской Семьи», — говорится в заявлении принца Эндрю.

«Я решил, как я всегда это делал, поставить на первое место мой долг перед семьей и страной. Я остаюсь верен своему принятому пять лет назад решению отойти от публичной жизни. Теперь, с согласия Его Величества, мы считаем, что нам нужно сделать следующий шаг. Потому я впредь не буду пользоваться дарованными мне почетными титулами. Как я заявлял и ранее, я решительно отвергаю обвинения в мой адрес», — гласит краткое заявление брата короля Карла III.

Теоретически принц Эндрю также остается государственным советником, который замещает короля, если тот находится за границей или болен.

Но, как объясняют корреспонденты Би-би-си, это только в теории, поскольку он не является работающим членом королевской семьи, и, как и многие его нынешние должности, эта должность классифицируется как «неактивная».

Новые обвинения в адрес принца Эндрю — точнее, развитие старых — содержатся в посмертных мемуарах Вирджинии Джуффре, которая обвиняла принца Эндрю и Джеффри Эпштейна в сексуальном насилии.

Книга «Nobody's Girl» («Ничья девочка»), написанная Вирджинией Джуффре, должна быть опубликована на следующей неделе — почти через шесть месяцев после того, как Джуффре покончила с собой — но уже на этой неделе отрывок из нее опубликовала британская газета Guardian.

В этом отрывке Джуффре описывает три случая, когда, по ее утверждению, принц Эндрю вступал с ней в сексуальную связь, и обвиняет его в том, что он «считал, [что секс с ней] был его правом по рождению».

«Решающий момент»

Историк Энтони Селдон считает лишение принца Эндрю королевских титулов «решающим моментом» для королевской семьи.

В последний раз герцогство у высокопоставленного члена королевской семьи отнимали более 100 лет назад, рассказал он Би-би-си.

Это произошло в 1919 году, когда принц Карл Эдуард, один из внуков королевы Виктории, лишился титула герцога Олбани за участие в боевых действиях на стороне Германии во время Первой мировой войны, рассказал Селдон.

«С исторической точки зрения это очень и очень важный шаг», — говорит Селдон.

Принц Эндрю выдает это за свое решение, хотя на самом деле его принял дворец, считает Роберт Хардман, автор биографии короля Карла III.

Это решение, по словам Хардмана, стало результатом ряда скандалов, включая связь принца Эндрю с Джеффри Эпштейном и предполагаемым китайским шпионом.

«И я думаю, дворец решил, а принц Эндрю с этим согласился, что необходимо дальнейшее его отделение [от королевской семьи]», — рассказал Хардман в интервью Би-би-си.

«Конституционно ничего не изменилось. Изменилось лишь то, что он больше не будет использовать эти титулы», — добавил Хардман.