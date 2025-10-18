Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Принц Эндрю отказался от королевских титулов после беседы с королём

18 октября, 2025 13:12

Мир 0 комментариев

Брат короля Великобритании, принц Эндрю, чье имя регулярно всплывает в связи с историей осужденного за педофилию и умершего в тюрьме американского финансиста Джеффри Эпштейна, объявил, что отказывается от титулов, дарованных ему матерью, покойной королевой Елизаветой Второй.

Принц Эндрю еще пять лет назад прекратил исполнять церемониальные обязанности как член королевской семьи, а теперь отказывается от титулов герцога Йоркского и кавалера Ордена подвязки.

Но, как сын покойной королевы, он остается принцем и, следовательно, восьмым в линии престолонаследия.

«Обсудив положение с Королем, а также с другими моими ближайшими и более дальними родственниками, мы пришли к выводу, что продолжающиеся обвинения в мой адрес отвлекают внимание от работы Его Величества и Королевской Семьи», — говорится в заявлении принца Эндрю.

«Я решил, как я всегда это делал, поставить на первое место мой долг перед семьей и страной. Я остаюсь верен своему принятому пять лет назад решению отойти от публичной жизни. Теперь, с согласия Его Величества, мы считаем, что нам нужно сделать следующий шаг. Потому я впредь не буду пользоваться дарованными мне почетными титулами. Как я заявлял и ранее, я решительно отвергаю обвинения в мой адрес», — гласит краткое заявление брата короля Карла III.

Теоретически принц Эндрю также остается государственным советником, который замещает короля, если тот находится за границей или болен.

Но, как объясняют корреспонденты Би-би-си, это только в теории, поскольку он не является работающим членом королевской семьи, и, как и многие его нынешние должности, эта должность классифицируется как «неактивная».

Новые обвинения в адрес принца Эндрю — точнее, развитие старых — содержатся в посмертных мемуарах Вирджинии Джуффре, которая обвиняла принца Эндрю и Джеффри Эпштейна в сексуальном насилии.

Книга «Nobody's Girl» («Ничья девочка»), написанная Вирджинией Джуффре, должна быть опубликована на следующей неделе — почти через шесть месяцев после того, как Джуффре покончила с собой — но уже на этой неделе отрывок из нее опубликовала британская газета Guardian.

В этом отрывке Джуффре описывает три случая, когда, по ее утверждению, принц Эндрю вступал с ней в сексуальную связь, и обвиняет его в том, что он «считал, [что секс с ней] был его правом по рождению».

«Решающий момент»

Историк Энтони Селдон считает лишение принца Эндрю королевских титулов «решающим моментом» для королевской семьи.

В последний раз герцогство у высокопоставленного члена королевской семьи отнимали более 100 лет назад, рассказал он Би-би-си.

Это произошло в 1919 году, когда принц Карл Эдуард, один из внуков королевы Виктории, лишился титула герцога Олбани за участие в боевых действиях на стороне Германии во время Первой мировой войны, рассказал Селдон.

«С исторической точки зрения это очень и очень важный шаг», — говорит Селдон.

Принц Эндрю выдает это за свое решение, хотя на самом деле его принял дворец, считает Роберт Хардман, автор биографии короля Карла III.

Это решение, по словам Хардмана, стало результатом ряда скандалов, включая связь принца Эндрю с Джеффри Эпштейном и предполагаемым китайским шпионом.

«И я думаю, дворец решил, а принц Эндрю с этим согласился, что необходимо дальнейшее его отделение [от королевской семьи]», — рассказал Хардман в интервью Би-би-си.

«Конституционно ничего не изменилось. Изменилось лишь то, что он больше не будет использовать эти титулы», — добавил Хардман.

Обновлено: 20:20 21.10.2025
Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 "Dienas personība ar Veltu Puriņu" рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

20:03

Важно 0 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 "Nedēļa. Post Scriptum".

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

19:51

Выбор редакции 0 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

19:41

Важно 0 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

19:04

Важно 0 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

18:52

Спорт 0 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

