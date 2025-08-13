Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Придется затянуть пояса: Ашераденс предрекает еще 2 года в режиме жесткой экономии

13 августа, 2025 14:47

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

В предложениях по бюджету на следующий год почти все министры проявили дисциплину, бюджет на следующий год будет сформирован. Однако с 2027 и 2028 годами дела обстоят сложнее, и все указывает на то, что публичному сектору придется думать о сокращении расходов, заявил министр финансов Арвил Ашераденс («Новое Единство») в программе Латвийского телевидения «Утренняя панорама».

Министр отметил, что все указывает на необходимость экономии и значительной модернизации; госсектор должен стать меньше и лучше, и всем работникам государственного сектора «придется собраться». Он также добавил, что все признаки говорят о том, что у Латвии есть возможность работать более эффективно и достигать лучших результатов с меньшими ресурсами.

«Вопрос в том, сможет ли правительство принять соответствующее решение; если сможет, то сможет спокойно смотреть в будущее», — сказал Ашераденс.

Кроме того, правительство обязалось в ближайшие годы увеличить расходы на оборону, и это будет означать, что всем остальным придется снизить свои амбиции в отношении государственных ресурсов, признал министр. Он также согласился, что в целом необходимо уменьшить желание жить за счет дефицита бюджета и сократить государственный долг.

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

14:53

Важно 0 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

