Придется затянуть пояса: Ашераденс предрекает еще 2 года в режиме жесткой экономии

Министр отметил, что все указывает на необходимость экономии и значительной модернизации; госсектор должен стать меньше и лучше, и всем работникам государственного сектора «придется собраться». Он также добавил, что все признаки говорят о том, что у Латвии есть возможность работать более эффективно и достигать лучших результатов с меньшими ресурсами.

«Вопрос в том, сможет ли правительство принять соответствующее решение; если сможет, то сможет спокойно смотреть в будущее», — сказал Ашераденс.

Кроме того, правительство обязалось в ближайшие годы увеличить расходы на оборону, и это будет означать, что всем остальным придется снизить свои амбиции в отношении государственных ресурсов, признал министр. Он также согласился, что в целом необходимо уменьшить желание жить за счет дефицита бюджета и сократить государственный долг.