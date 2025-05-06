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Прибыль латвийских банков резко снизилась

© LETA 6 мая, 2025 11:12

Бизнес 0 комментариев

Латвийские монетарные финансовые учреждения (МФИ), главным образом банки, в первые три месяца этого года работали с прибылью в размере 107,3 млн евро, что на 33,8% меньше, чем за тот же период 2024 года, свидетельствует информация, обнародованная Банком Латвии.

В том числе в марте МФУ получили прибыль в размере 42,3 млн евро.

Активы МФУ на 31 марта 2025 года составили 29,494 млрд евро, что на 4,2%, или 1,186 млрд евро, больше, чем на конец марта 2024 года, когда активы МФУ составили 28,308 млрд евро.

В конце марта остаток кредитов, выданных резидентам латвийских МФУ, составил 14,195 млрд евро, что на 4,3% больше, чем годом ранее. В том числе латвийские МФУ выдали резидентам по кредитам в евро 14,093 млрд евро, что на 4,1% больше, чем годом ранее, а остаток кредитов, выданных в иностранной валюте, составил 102,7 млн евро, что на 28,5% больше.

Остаток привлеченных от резидентов вкладов на конец марта 2025 года составил 19,641 млрд евро, что на 6,5% больше, чем годом ранее. В том числе вклады в евро составили 18,37 млрд евро, а в иностранной валюте - 1,272 млрд евро. Размер вкладов в евро по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 6,4%, а размер вкладов в иностранной валюте вырос на 7,7%.

Капитал и резервы латвийских МФУ в конце марта составили 3,363 млрд евро, что на 0,8% меньше, чем в конце марта 2024 года.

В 2024 году прибыль МФУ составила 521,5 млн евро, что на 8,6% меньше, чем в 2023 году, в том числе за первые три месяца прошлого года - 162 млн евро.

МФУ - это кредитные учреждения и финансовые общества, принимающие вклады от клиентов, не являющихся МФУ, а также выдающие за свой счет кредиты и производящие вклады в ценные бумаги.

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