Президент указал на недостатки в публичных закупках: закон нередко препятствует госуправлению

Как сообщил агентству ЛЕТА советник президента Мартиньш Дрегерис, в ходе беседы стороны обсудили вопросы бюджета оборонной отрасли, работу над сокращением расходов на публичное управление, а также реализацию рекомендаций Государственного контроля по улучшению системы публичных закупок.

Президент отметил, что с учетом необходимости сокращения расходов и предстоящих закупок в оборонной сфере в ближайшие годы важно пересмотреть систему, чтобы упростить ее и сделать более прозрачной.

Ринкевич подчеркнул, что расходы государства на оборону не позднее 2028 года должны достичь 5% от внутреннего валового продукта, чтобы обеспечить необходимую обороноспособность.

Латвия должна продолжать совместную работу со странами Евросоюза, чтобы добиться гибкости для учета расходов на оборону в бюджетном дефиците и реализовать другие инициативы, которые помогут Европе взять на себя лидерство как в обеспечении поддержки Украине, так и в самой обороне, добавил президент.

Во время встречи должностные лица также обсудили вопросы демографической политики в связи с работой над госбюджетом на 2026 год.