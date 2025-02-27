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Президент указал на недостатки в публичных закупках: закон нередко препятствует госуправлению

© LETA 27 февраля, 2025 15:24

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Закон о публичных закупках нередко ставит препятствия госуправлению в получении лучшего соотношения цены и качества, подчеркнул президент Латвии Эдгар Ринкевич, который в четверг встретился с министром финансов Арвилсом Ашераденсом.

Как сообщил агентству ЛЕТА советник президента Мартиньш Дрегерис, в ходе беседы стороны обсудили вопросы бюджета оборонной отрасли, работу над сокращением расходов на публичное управление, а также реализацию рекомендаций Государственного контроля по улучшению системы публичных закупок.

Президент отметил, что с учетом необходимости сокращения расходов и предстоящих закупок в оборонной сфере в ближайшие годы важно пересмотреть систему, чтобы упростить ее и сделать более прозрачной.

Ринкевич подчеркнул, что расходы государства на оборону не позднее 2028 года должны достичь 5% от внутреннего валового продукта, чтобы обеспечить необходимую обороноспособность.

Латвия должна продолжать совместную работу со странами Евросоюза, чтобы добиться гибкости для учета расходов на оборону в бюджетном дефиците и реализовать другие инициативы, которые помогут Европе взять на себя лидерство как в обеспечении поддержки Украине, так и в самой обороне, добавил президент.

Во время встречи должностные лица также обсудили вопросы демографической политики в связи с работой над госбюджетом на 2026 год.

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