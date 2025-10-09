Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Президент поручил — ничего не сделано. Pietiek в недоумении: а кто же главный в Латвии? (2)

Редакция PRESS 9 октября, 2025 16:06

Выбор редакции 2 комментариев

"2 июля 2025 года. После встречи с министром-президентом Эвикой Силиней президент Эдгар Ринкевич успокоил общественность строгими обещаниями. Он подчеркнул, что в целях экономии бюджетных средств необходимо срочно принять решение о сокращении числа должностных лиц в государственной администрации, - пишет Вилор Эйхманис на портале Pietiek.com.

Президент Ринкевич тогда указал, что в процессе оптимизации необходимо оценивать не только чиновников министерств, но и подчиненные учреждения и местные самоуправления. Он подчеркнул: важно не только «линейно сокращать» штаты, но и оценивать целесообразность функций и уменьшать бюрократию...

Прошло три месяца. Три месяца, в течение которых политическая элита, возможно, наслаждалась летом, а экономика по-прежнему ждала сигнала к «реформам».

И каков результат? Абсолютно ничего не изменилось.

Бюрократия не сократилась ни на одну функцию, местные власти по-прежнему «не признают» требования государства о сокращениях, а число государственных служащих продолжает оставаться на неизменно высоком уровне. Похоже, что государственный аппарат спокойно воспринял публичное обещание президента как пустую фразу.

Президент не является главой правительства, но его моральный авторитет и публичная позиция по вопросам эффективности государственной администрации имеют решающее значение.

Но как понимать тогда это трехмесячное бездействие после столь высокопоставленного заявления? Или президент в итоге произнесет: «Как, неужели я действительно так говорил?» Или, может быть, президент столкнулся с непробиваемой системой, на которую слишком сложно повлиять даже ему, высшему должностному лицу государства?

Тогда это свидетельствует не только о слабости Кабинета министров, но и о болезни всей системы".

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале (2)

Важно 20:52

Важно 2 комментариев

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду (2)

Новости Латвии 20:47

Новости Латвии 2 комментариев

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео) (2)

Важно 20:37

Важно 2 комментариев

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена (2)

Важно 20:30

Важно 2 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней (2)

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 2 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние (2)

Важно 20:17

Важно 2 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии (2)

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 2 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

