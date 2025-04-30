Премьера в Рижском русском театре Михаила Чехова: «Скамейка»

Пьеса «Скамейка» предлагает зрителям задуматься о выборе, который приходится делать в жизни, об отношениях и о тихих моментах, когда что-то меняется. Это тонкая, эмоционально насыщенная история о неожиданной встрече двух людей на скамейке в парке летним вечером.

Между женщиной по имени Вера и мужчиной, живущим в тени своего прошлого, завязывается разговор, который начинается с легкого флирта, но быстро переходит в откровенный диалог о чувствах, потерях и надеждах. Молчание становится путешествием по осколкам прошлого, а слова – игрой, в которой стираются границы между незнакомцами и близкими людьми.

Эта встреча – совпадение или судьбоносный поворот событий? Пьеса балансирует на грани детектива и мелодрамы, при этом придавая всей истории оттенки трагикомедии.

В своей постановке Сергей Голомазов уделяет особое внимание внутреннему миру героев и нюансам эмоций. Подход режиссера основывается на искренней, чуткой игре актеров, что позволяет зрителю полностью погрузиться в атмосферу спектакля.

Сергей Голомазов: «Герои этой пьесы наверняка будут сидеть в зале – история очень узнаваема. Она о двух людях, чьи жизни сложились не так, как ожидалось, – ни в профессиональном, ни в личном плане. Это люди со сложными судьбами, нерешенными вопросами и несостоявшейся любовью. Наш спектакль в какой-то степени является продолжением гоголевской темы, связанной с признанием в любви к «маленькому человеку». Это попытка театра подарить надежду тем, кто ее потерял».

«Скамейка» – постановка, которая затрагивает чувства и потребности современного зрителя, сохраняя при этом универсальное послание о внутреннем мире и выборе человека. Это история о том, что мы пытаемся забыть, о молчаливой боли и нежности, которые скрываются за словами.

В состав творческой команды входят художник по костюмам Валентина Зачиняева и художник по свету Максим Устимов. В ролях: Анатолий Фечин и Дарья Фечина.

ФОТО Ярослав Кащеев