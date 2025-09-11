Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Представитель Авена предлагал щедро финансировать «airBaltic»: СМИ

© LETA 11 сентября, 2025 10:25

Новости Латвии 0 комментариев

Инвестиционный фонд, соучредителем которого является российский олигарх Петр Авен, неофициально предложил правительству Латвии рефинансировать облигации "airBaltic" по невероятно выгодной процентной ставке. Следует ли толковать это как очередную попытку уйти от санкций, решение по которым ЕС должен принять до 15 сентября?

Письмо, с полным текстом которого ознакомился "Ir", подписал Игорь Басс, представитель Петра Авена, член правления "Aven Foundation" и благотворительного фонда "Paaudze".

Басс пишет, что люксембургский инвестиционный фонд "LetterOne" готов сделать предложение о рефинансировании облигаций "airBaltic" на сумму 380 миллионов евро по почти втрое более низкой процентной ставке - от 5 до 6% годовых.

Этот инвестиционный фонд когда-то был основан российскими олигархами Петром Авеном и Михаилом Фридманом.

"Почтальоном" письма Басса был Вентс Армандс Крауклис, председатель Валкской краевой думы.

"На самом деле, это, в некотором роде, моя инициатива", - сказал Крауклис в телефонном разговоре, отвечая на вопрос, кто обратился к нему с таким щедрым предложением. Он не связан с фондом "LetterOne", но встречался с его представителями, когда искал инвестиционные объекты в Валке.

Примечательно, что представитель Авена Басс также признал, что именно он инициировал подготовку такого предложения по рефинансированию "airBaltic". Басс как гражданин Латвии посчитал это важным, "особенно учитывая финансовое положение страны".

Однако предложение носит исключительно информационный характер, не было направлено ни одному государственному учреждению и не является обязывающим ни для "airBaltic", ни для "LetterOne".

Басс также отмечает, что Авен никак не связан с управлением или операционной деятельностью инвестиционного фонда.

Басс не уточняет, каковы его собственные отношения с "LetterOne", если он делает предложение от его имени. Он лишь поясняет, что подготовил предложение, поскольку его круг общения и возможности позволяют ему способствовать привлечению частного финансирования.

Он также не знает, какие еще инвестиции фонд "LetterOne" сделал в Латвии, но ему известно, что представители фонда встречались с Министерством экономики. Представители правительства, с которыми связался "Ir", подтвердили, что не получали официального предложения и поэтому не могут его обсуждать.

В свою очередь, руководство "airBaltic" сообщило "Ir", что правила эмиссии облигаций не допускают рефинансирования ранее мая следующего года.

(Ir)

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

