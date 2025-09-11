Представитель Авена предлагал щедро финансировать «airBaltic»: СМИ

Письмо, с полным текстом которого ознакомился "Ir", подписал Игорь Басс, представитель Петра Авена, член правления "Aven Foundation" и благотворительного фонда "Paaudze".

Басс пишет, что люксембургский инвестиционный фонд "LetterOne" готов сделать предложение о рефинансировании облигаций "airBaltic" на сумму 380 миллионов евро по почти втрое более низкой процентной ставке - от 5 до 6% годовых.

Этот инвестиционный фонд когда-то был основан российскими олигархами Петром Авеном и Михаилом Фридманом.

"Почтальоном" письма Басса был Вентс Армандс Крауклис, председатель Валкской краевой думы.

"На самом деле, это, в некотором роде, моя инициатива", - сказал Крауклис в телефонном разговоре, отвечая на вопрос, кто обратился к нему с таким щедрым предложением. Он не связан с фондом "LetterOne", но встречался с его представителями, когда искал инвестиционные объекты в Валке.

Примечательно, что представитель Авена Басс также признал, что именно он инициировал подготовку такого предложения по рефинансированию "airBaltic". Басс как гражданин Латвии посчитал это важным, "особенно учитывая финансовое положение страны".

Однако предложение носит исключительно информационный характер, не было направлено ни одному государственному учреждению и не является обязывающим ни для "airBaltic", ни для "LetterOne".

Басс также отмечает, что Авен никак не связан с управлением или операционной деятельностью инвестиционного фонда.

Басс не уточняет, каковы его собственные отношения с "LetterOne", если он делает предложение от его имени. Он лишь поясняет, что подготовил предложение, поскольку его круг общения и возможности позволяют ему способствовать привлечению частного финансирования.

Он также не знает, какие еще инвестиции фонд "LetterOne" сделал в Латвии, но ему известно, что представители фонда встречались с Министерством экономики. Представители правительства, с которыми связался "Ir", подтвердили, что не получали официального предложения и поэтому не могут его обсуждать.

В свою очередь, руководство "airBaltic" сообщило "Ir", что правила эмиссии облигаций не допускают рефинансирования ранее мая следующего года.

