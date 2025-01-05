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Председатель правления Latvijas aptieka: половина клиентов аптек будут платить за лекарства больше

TV24 5 января, 2025 09:37

Латышские СМИ 0 комментариев

В эфире TV24, в программе Dr.Apinis, председатель правления SIA Latvijas aptieka Алвис Эрглис высказался критически о запоздалой коммуникации Минздрава с обществом и объяснил, почему половина клиентов аптек заплатит за покупку больше.

"Я бы хотел, чтобы коммуникация министерства с обществом о том, каковы будут реальные изменения, была более своевременной, так как это классная риторика - рассказывать о том, что у нас теперь медикаменты подешевеют вплоть до 20%, но в последние месяцы и недели в конце концов появляется фраза о том, что все медикаменты, стоящие до пяти евро, в будущем году все же подорожают. Вопрос к статистике: сколько же таких медикаментов от общего объема продаж? Я не говорю об общем количестве, а о [проценте] от объема продаж.

Я посмотрел, что конкретно в наших аптеках число медикаментов стоимостью до пяти евро из месяца в месяц достигает целых 50%. Это означает - половина покупок, то есть половина клиентов заплатит за покупку дороже. Эту статистику точно знает министерство, я не верю, что они этого не знают. Почему же об этом конкретно не говорится?" - задает риторический вопрос Эрглис.

Далее он продолжает: "Второе - о рецептах. Если рецепт выписан в прошлом году на 12 месяцев или любой другой более длительный период времени, то бумажные рецепты, как отовариваемые однократно, мы должны забирать. Будем стараться по-дружески, но в начале об этом надо договориться. Вопрос, как мы об этом будем договариваться? Эта коммуникация должна исходить от министерства, начиная с врачей".

Ведущий программы Петерис Апинис, впрочем, добавил, что часть врачей об этом вообще не догадываются.

"Я в ужасе о том, что будет происходить в аптеках, так как мой коллега-фармацевт столкнется с абсолютным негативом. Во-первых, по поводу того, что нам (обществу) обещали, что цены будут ниже - почему мне надо так много платить? Во-вторых, у меня теперь забирают рецепт. И что я в качестве фармацевта должен делать? Я в качестве фармацевта должен сказать: отдайте рецепт и идите к тому специалисту, который вам его выписал. Извините, к этому специалисту я, может быть, через полгода попаду, и сколько это еще мне будет стоить? Об этом, по крайней мере, нам, фармацевтам, никто ничего не сказал", - заявляет Эрглис.

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