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Предназначенные для Латвии боевые машины пехоты будут называться «Hunter» (1)

© LETA 2 июля, 2025 17:05

Новости Латвии 1 комментариев

Утверждено официальное название предназначенных для Латвии боевых машин пехоты - "Hunter" ("Охотник"), сообщил в "Х" министр обороны Андрис Спрудс.

Как указал министр, с испанской компанией "GDELS-Santa Bárbara sistemas" подписан договор о приобретении дополнительных 42 боевых машин пехоты ASCOD.

В июне Кабинет министров поддержал предложение Министерства обороны о приобретении дополнительных 42 боевых машин пехоты, которые предназначены для вооружения еще одного батальона Национальных вооруженных сил.

Министерство обороны намерено перевооружить новыми пехотными машинами всю механизированную пехотную бригаду сухопутных войск. В начале года Латвия уже заключила с "GDELS-Santa Bárbara Sistemas" договор на поставку НВС 42 машин ASCOD общей стоимостью 373 млн евро.

Согласно договору, эти машины должны быть поставлены в течение трех лет, при этом первые Латвия получит уже в следующем году. Договор также предусматривал возможность заказать дополнительную партию машин. Стоимость нового заказа составит 387 млн евро, и первые боевые машины из этой партии вооруженные силы получат в 2027 году.

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Комментарии (1) 28 реакций
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