Как указал министр, с испанской компанией "GDELS-Santa Bárbara sistemas" подписан договор о приобретении дополнительных 42 боевых машин пехоты ASCOD.

В июне Кабинет министров поддержал предложение Министерства обороны о приобретении дополнительных 42 боевых машин пехоты, которые предназначены для вооружения еще одного батальона Национальных вооруженных сил.

Министерство обороны намерено перевооружить новыми пехотными машинами всю механизированную пехотную бригаду сухопутных войск. В начале года Латвия уже заключила с "GDELS-Santa Bárbara Sistemas" договор на поставку НВС 42 машин ASCOD общей стоимостью 373 млн евро.

Согласно договору, эти машины должны быть поставлены в течение трех лет, при этом первые Латвия получит уже в следующем году. Договор также предусматривал возможность заказать дополнительную партию машин. Стоимость нового заказа составит 387 млн евро, и первые боевые машины из этой партии вооруженные силы получат в 2027 году.