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Праздновали вместе, а про доморощенных националистов ничего не знали: народ возразил Ланге

Редакция PRESS 30 июня, 2025 12:13

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Присяжный адвокат Михаил Черноусов на своей странице в Facebook отреагировал на заявление Лианы Ланги, которая утверждала, что главный летний праздник латышей в Лиго переименовала советская власть. А правильно называть его только Яновым днем. Он напомнил, что этот праздник всегда объединял народ.

"Помню, как в детстве мы отмечали день Līgo Jāņa в Саласпилсе. Готовились к празднику заранее, выбирали на рынке бумажные сомбреро, плели венки из цветов и веток дуба, а из перьев делали индейские головные уборы, собирали камыши, чтобы потом гоняться друг за дружкой и хлестаться по ногам. Вечером все собирались на берегу Даугавы, лакомились сыром с тмином, взрослые пили пиво из бочек... разжигали большие костры, прыгали через них, водили хороводы, пели народные песни:

Visu gadu dziesmas krāju, līgo, līgo,
Jāņu dienu gaidīdama, līgo, līgo.
Nu atnāca Jāņu diena, līgo, līgo,
Nu dziesmiņas jārisina, līgo, līgo.
Kursim lieli jāņuguni, līgo, līgo,
Pašā Jāņu vakarāi, līgo, līgo.
Lija lietus Jāņu nakti, līgo, līgo,
Lija Jāņu vakariņu, līgo, līgo.

А про Бокшу-Лангу, её стишки, русофобию, доморощенных националистов и прочие ужасы современности мы ничего еще не знали... Но всем было весело и спокойно, не зависимо от возраста, доходов и национальности!", - отметил он.

В комментариях многие придались похожим воспоминаниям и все отмечали, что праздновали тогда весело и без разделения на национальности. А кто-то даже напомнил, что слово Лиго, происходит из ливского языка и означает "пусть будет". Так что выбор названия очень логичный и советская власть тут ни при чем.

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Комментарии (0) 21 реакций
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