Прачечная самообслуживания “Laundromat” откроется в популярном торговом центре в Олайне

«Новая прачечная предложит современное решение самообслуживания, которое позволит быстро и эффективно стирать и сушить различные текстильные изделия. Услуга предназначена как для повседневной одежды, так и для крупного текстиля — одеял, наматрасников, подушек или штор, которые в домашних стиральных машинах часто трудно или даже невозможно постирать», — рассказала руководитель маркетинга “Laundromat” Монта Пуркалне.

Профессиональное оборудование, доступное в прачечных самообслуживания, значительно отличается от обычных бытовых стиральных машин. Оно позволяет за один раз постирать до 17 килограммов белья, что особенно удобно для семей с детьми, людей с активным образом жизни или в случаях, когда нужно постирать большое количество текстиля. Кроме того, мощные сушильные машины обеспечивают, что весь процесс — стирка и сушка — занимает примерно один час, позволяя клиентам экономить время и одновременно заниматься другими повседневными делами.

«Расположение новой прачечной самообслуживания в торговом центре “Olanija” обеспечивает особенно удобный доступ. Посетители смогут оставить бельё стираться, пока делают покупки или решают другие повседневные дела, тем самым оптимизируя своё время. Такой формат во многих странах Европы давно стал привычной практикой, и в Латвии он также становится всё более популярным», — подчеркнула М. Пуркалне.

Спрос на прачечные самообслуживания в последние годы растёт. Многие жители ценят возможность быстро постирать большое количество белья без необходимости покупать дорогую и вместительную бытовую технику для дома. Это особенно актуально для городских жителей, которые живут в более компактных квартирах или которым регулярно нужно стирать крупные текстильные изделия.

Помимо удобства, прачечные самообслуживания часто позволяют сэкономить деньги. По сравнению с услугами химчистки, стирка крупного текстиля в таких прачечных может быть значительно дешевле. Подсчёты показывают, что семья из четырёх человек, которая стирает в прачечной самообслуживания одеяла, куртки, шторы и подушки, может сэкономить в среднем более 250 евро в год по сравнению с использованием химчистки.

Компания “Laundromat” была основана в 2022 году, и за короткое время создала широкую сеть прачечных самообслуживания как в Риге, так и в других городах Латвии. Развитие происходило постепенно, выбирая локации с устойчивым потоком людей — торговые центры и районы рядом с жилыми кварталами. В компании отмечают, что спрос на такую услугу растёт не только в столице, но и в регионах.

Новая прачечная в Олайне является частью более широких планов развития компании. В этом году “Laundromat” планирует значительно расширить свою сеть, чтобы к концу года прачечные самообслуживания были доступны уже примерно в 20 городах Латвии. В ближайшие месяцы новые филиалы планируется открыть и в других местах страны, обеспечивая всё более широкую доступность этой услуги.

Компания также расширяет деятельность за пределами Латвии, начиная работу в Литве и Эстонии. Это свидетельствует о развитии “Laundromat” в масштабе всего Балтийского региона и растущем интересе к решениям для стирки самообслуживания.

Открытие новой прачечной самообслуживания в торговом центре “Olanija” в Олайне — ещё один шаг в этом развитии. Она обеспечит жителям города современную, быструю и экономически выгодную альтернативу традиционной стирке, одновременно отражая более широкую тенденцию — люди всё чаще выбирают решения, которые помогают эффективнее организовать повседневные дела.