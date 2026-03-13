Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

Прачечная самообслуживания “Laundromat” откроется в популярном торговом центре в Олайне

Редакция PRESS 13 марта, 2026 14:05

Важно 0 комментариев

Жителям Олайне и гостям города вскоре станет доступна новая и удобная повседневная услуга — прачечная самообслуживания. Компания “Laundromat” откроет новый филиал в популярном среди покупателей торговом центре “Olanija”, расширяя своё присутствие в регионах Латвии и обеспечивая жителям удобный доступ к профессиональной стирке.

«Новая прачечная предложит современное решение самообслуживания, которое позволит быстро и эффективно стирать и сушить различные текстильные изделия. Услуга предназначена как для повседневной одежды, так и для крупного текстиля — одеял, наматрасников, подушек или штор, которые в домашних стиральных машинах часто трудно или даже невозможно постирать», — рассказала руководитель маркетинга “Laundromat” Монта Пуркалне.

Профессиональное оборудование, доступное в прачечных самообслуживания, значительно отличается от обычных бытовых стиральных машин. Оно позволяет за один раз постирать до 17 килограммов белья, что особенно удобно для семей с детьми, людей с активным образом жизни или в случаях, когда нужно постирать большое количество текстиля. Кроме того, мощные сушильные машины обеспечивают, что весь процесс — стирка и сушка — занимает примерно один час, позволяя клиентам экономить время и одновременно заниматься другими повседневными делами.

«Расположение новой прачечной самообслуживания в торговом центре “Olanija” обеспечивает особенно удобный доступ. Посетители смогут оставить бельё стираться, пока делают покупки или решают другие повседневные дела, тем самым оптимизируя своё время. Такой формат во многих странах Европы давно стал привычной практикой, и в Латвии он также становится всё более популярным», — подчеркнула М. Пуркалне.

Спрос на прачечные самообслуживания в последние годы растёт. Многие жители ценят возможность быстро постирать большое количество белья без необходимости покупать дорогую и вместительную бытовую технику для дома. Это особенно актуально для городских жителей, которые живут в более компактных квартирах или которым регулярно нужно стирать крупные текстильные изделия.

Помимо удобства, прачечные самообслуживания часто позволяют сэкономить деньги. По сравнению с услугами химчистки, стирка крупного текстиля в таких прачечных может быть значительно дешевле. Подсчёты показывают, что семья из четырёх человек, которая стирает в прачечной самообслуживания одеяла, куртки, шторы и подушки, может сэкономить в среднем более 250 евро в год по сравнению с использованием химчистки.

Компания “Laundromat” была основана в 2022 году, и за короткое время создала широкую сеть прачечных самообслуживания как в Риге, так и в других городах Латвии. Развитие происходило постепенно, выбирая локации с устойчивым потоком людей — торговые центры и районы рядом с жилыми кварталами. В компании отмечают, что спрос на такую услугу растёт не только в столице, но и в регионах.

Новая прачечная в Олайне является частью более широких планов развития компании. В этом году “Laundromat” планирует значительно расширить свою сеть, чтобы к концу года прачечные самообслуживания были доступны уже примерно в 20 городах Латвии. В ближайшие месяцы новые филиалы планируется открыть и в других местах страны, обеспечивая всё более широкую доступность этой услуги.

Компания также расширяет деятельность за пределами Латвии, начиная работу в Литве и Эстонии. Это свидетельствует о развитии “Laundromat” в масштабе всего Балтийского региона и растущем интересе к решениям для стирки самообслуживания.

Открытие новой прачечной самообслуживания в торговом центре “Olanija” в Олайне — ещё один шаг в этом развитии. Она обеспечит жителям города современную, быструю и экономически выгодную альтернативу традиционной стирке, одновременно отражая более широкую тенденцию — люди всё чаще выбирают решения, которые помогают эффективнее организовать повседневные дела.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
Важно

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
Важно

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
Важно

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Важно 18:31

Важно 0 комментариев

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Читать
Загрузка

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

Выбор редакции 18:26

Выбор редакции 0 комментариев

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

Читать

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Важно 18:15

Важно 0 комментариев

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Читать

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

ЧП и криминал 18:12

ЧП и криминал 0 комментариев

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Читать

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

Важно 18:06

Важно 0 комментариев

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Читать

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Новости Латвии 17:59

Новости Латвии 0 комментариев

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Читать

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Животные 17:41

Животные 0 комментариев

Они не ищут «лучший вариант».

Они не ищут «лучший вариант».

Читать