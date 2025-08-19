"Мы как будто получили повестку заказным письмом, что подтвердили и в Службе гособороны. Но мы ничего не получали и соответственно не подписывали", - рассказывает Оксана.

По словам женщины, теперь в отношении её сына начато административное дело, где он фигурирует как обвиняемый.

«Сначала он был просто лицом, которого хотели привлечь к ответственности, но теперь его уже обвиняют в том, что он не явился», — возмущается мать.

Она говорит, что её ребенок всегда был готов служить родине.

"После получения этого письма мы должны были явиться для дачи объяснений, что мы и сделали. В тот же день и в то же время, что было назначено. Мы дали объяснения", - говорит она.

Женщина твёрдо намерена обжаловать принятое решение. «И наш вопрос сейчас такой: как он может считаться привлечённым к ответственности, если не получил заказного письма?».

Напомним, что примерно два года назад Сейм принял закон о Государственной службе обороны, который предусматривает обязательную службу для каждого гражданина Латвии — мужчины — в течение одного года после достижения 18-летнего возраста. Призыву подлежат мужчины до достижения 26 лет.

Представители Службы Гособороны объяснили, что высылая повестку, используют последний задекларированный адрес молодого человека. Так что не получить повестку можно только, если был изменен адрес или молодой человек не придал значения полученному письму.

От службы по тем или иным причинам отказывается пытается отказаться каждый третий.

"Думаю, многие боятся, потому что думают, что это похоже на службу в советской армии. Мы со своей стороны пытаемся использовать все возможности чтобы объяснить и показать, что это не так, что это совершенно новая, современная служба", - Кристерс Граузе.

Штраф за неявку на медкомиссию, которая является первым этапом призыва, составляет 750 евро. И его можно назначать после неявки по факту каждого следующего письма. В случае последующей явки штраф можно только смягчить, но не отменить.

Во избежание таких ситуаций, армия советует завести официальный электронный адрес и регулярно его проверять. Информацию о том, не выслана ли вам повестка, можно также проверить на портале karavirs.lv.

Призвать могут до 26 лет.