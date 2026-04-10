Потребительские цены снова выросли: какой была инфляция в марте

Редакция PRESS 10 апреля, 2026 14:10

Потребительские цены в Латвии в марте этого года по сравнению с февралем выросли на 1,9%, а годовая инфляция достигла 3,4%, тогда как месяцем ранее она составляла 2,3%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

В то же время средний уровень потребительских цен за 12 месяцев по сравнению с предыдущими 12 месяцами увеличился в марте на 3,6%.

Наибольшее влияние на изменения уровня цен в марте 2026 года по сравнению с февралем оказали цены на транспортные услуги и товары (+1,1 процентного пункта), одежду и обувь (+0,3 процентного пункта), товары и услуги для отдыха, спорта и культуры (+0,3 процентного пункта), алкогольные напитки и табачные изделия (+0,2 процентного пункта), содержание жилья, водоснабжение, электроэнергию, газ и другие виды топлива (-0,2 процентного пункта).

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки за месяц выросли на 0,1%. Наибольшее влияние на рост в этой группе оказали цены мясных изделий (+3%), свежих и охлажденных овощей и фруктов (+3,4%). После завершения акций выросли цены на сливочное масло (+6,4%), вяленое, соленое и копченое мясо (+1,7%). Подорожали также свежие ягоды (+10,6%), свежая и замороженная рыба (+4,1%), яйца (+2,4%), другие свежие и охлажденные овощи (+3,6%).

В то же время в результате акций подешевели сыр (-3,1%), свежая, охлажденная и замороженная свинина (-3,3%), кофе (-2,1%), хлеб (-1,1%) и свежие цитрусовые (-6,5%).

Средний уровень цен на алкогольные напитки и табак за месяц вырос на 3,4%, главным образом из-за повышения акцизного налога на алкоголь с 1 марта. Цены на алкоголь выросли на 3,5%, а табачные изделия подорожали на 3,2%.

В группе одежды и обуви цены за месяц выросли на 5,7%: одежда подорожала на 4,7%, обувь - на 9,4%.

Средний уровень цен на жилье, водоснабжение, электроэнергию, газ и другие виды топлива за месяц снизился на 1,1%. Наибольшее влияние в этой группе оказало снижение цен на электроэнергию (-5,4%). Подешевело также твердое топливо (-0,6%). В то же время подорожали услуги по содержанию, ремонту и безопасности жилья (+1,9%) и теплоэнергия (+0,2%).

В сфере здравоохранения средний уровень цен за месяц увеличился на 0,9%, главным образом из-за роста цен на медикаменты. Подорожали также амбулаторные медицинские и реабилитационные услуги и услуги стоматологов.

В транспортной группе цены за месяц выросли на 8,4%, главным образом из-за роста цен на топливо на 21%: дизельное топливо подорожало на 25,4%, бензин - на 11,3%, автогаз - на 7,5%. Также выросли цены на авиаперевозки и обслуживание личных транспортных средств.

В группе услуг и товаров для отдыха, спорта и культуры цены за месяц увеличились на 2,7%, главным образом за счет подорожания комплексных туристических услуг. При этом снизились цены на посещение театральных представлений.

По сравнению с мартом 2025 года наибольшее влияние на общий уровень цен в марте этого года оказали цены в группе транспортных услуг и товаров (+1 процентный пункт), на жилье, водоснабжение, электроэнергию, газ и другие виды топлива (+0,8 процентного пункта), на услуги и товары для отдыха, спорта и культуры (+0,3 процентного пункта), продукты питания и безалкогольные напитки (+0,3 процентного пункта) и здравоохранение (+0,3 процентного пункта).

В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены за год выросли на 1,1%. Наибольшее влияние на рост цен в этой группе оказали цены на кофе (+15,5%), свежее, охлажденное или замороженное куриное мясо (+8,9%), яйца (+16,2%), вяленую, соленую и копченую рыбу (+35,3%), мучные кондитерские изделия (+2,8%), свежие овощи (+8,7%), говядину (+15,3%), вяленое или копченое мясо (+3,3%), цитрусовые (+5,8%) и рыбу (+3,7%).

В то же время подешевели сыр (-6,5%), сливочное масло (-14,6%), финики, инжир и тропические фрукты (-15,5%), оливковое масло (-22,5%), картофель (-14,2%), обезжиренное молоко (-4,9%), другие свежие фрукты (-8,3%), листовые овощи (-11%), прочие свежие овощи (-5,4%), макароны (-5,4%), шоколад (-2,5%), йогурт и аналогичные продукты (-1,2%), мука (-4,8%), сухие завтраки (-0,4%) и хлеб (-0,6%).

В группе одежды и обуви цены за год выросли в среднем на 2,1%: одежда подорожала на 1,8%, обувь - на 4,3%.

Цены на жилье, водоснабжение, электроэнергию, газ и другие виды топлива за год повысились на 4,8%. Больше всего подорожала теплоэнергия (+4%). Дороже стали также электроэнергия (+3,4%), водоснабжение (+9,7%), канализация (+13%), твердое топливо (+6,9%), услуги по обслуживанию жилья (+3,9%), по содержанию и ремонту жилья (+8,3%), аренда жилья (+5,6%), природный газ (+5,8%) и вывоз отходов (+5%). В то же время подешевели материалы для содержания и ремонта жилья (-1,8%).

В сфере здравоохранения цены за год выросли на 4,1% - подорожали амбулаторные и стоматологические услуги, медикаменты, диагностические и лабораторные услуги.

В транспортной группе цены выросли в среднем на 7,3%, главным образом из-за подорожания топлива на 18,5%: дизельное топливо стало дороже на 24,1%, бензин - на 7,5%, автогаз - на 4,3%. Подорожали также обслуживание автомобилей, пассажирские перевозки автотранспортом, авиаперевозки и железнодорожные перевозки. В то же время подешевели запчасти и аксессуары для личных транспортных средств.

В сфере услуг и товаров для отдыха, спорта и культуры цены за год выросли на 3,4% - подорожали туристические и спортивные услуги, газеты и журналы, тогда как товары для сада, растения и цветы подешевели.

«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)
«Хватит нас доить!» Сотни таксистов совершают протестную поездку по Риге (МАРШРУТ)

Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился
Память у нашего Ринкевича уже не та: рижанин расстроился (1)

Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана
Принесенный ветром. Кто такой Петер Мадьяр, победивший Виктора Орбана

Растянули удовольствие: RNP включила в счета за март графу о вывозе снега

Жители рижского микрорайона Ильгюциемс заметили в своих счетах за март графу о вывозе снега. И чистке от снега дорожек. От какого снега, ведь в марте его уже не было?!

Путину представляют искажённую информацию о санкциях и экономике: доклад спецслужб

Хотя Москва публично заявляет, что успешно справляется с последствиями западных санкций, непубличные расчеты российских ведомств подтверждают: санкции уже нанесли и продолжат наносить России ущерб на сотни миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Бюро по защите Сатверсме (SAB). В  докладе также говорится: диктатору Владимиру Путину, вероятно, поступает искаженная информация о состоянии экономики РФ, и хотя санкции являются эффективным оружием для ограничения возможностей Москвы, агрессивную политику Путина в ближайшее время они не изменят, пишет rus.lsm.lv.

СГД требует залог за отсрочку налогов: как госструктура превратилась в ломбард?

Экономист Угис Хиго Глазитис опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как его наняли консультантом в одну фирму, и он внезапно узнал, что СГД у нас теперь больше похожа на... ломбард. 

Пуданс: Россия не справляется с ударами украинских беспилотников, война всё чаще переносится на её территорию

Россия в последнее время не справляется с ударами украинских беспилотников по своей энергетической и портовой инфраструктуре, заявил генерал-майор Каспарс Пуданс, командующий Национальными вооруженными силами Латвии (НВС), в интервью программе «900 секунд» телеканала ТВ3.

Сигулда приглашает на Парад растений: бесплатно

22-й Латвийский парад растений состоится 1 и 2 мая в цветочном парке Сигулды, сообщила координатор мероприятия Иева Дамберга.

Уже сегодня: США начнут блокаду портов Ирана 13 апреля

Блокада Центрального командования ВС США распространится на все иранские порты в Персидском и Оманском заливе. CENTCOM не будет препятствовать свободе судоходства в Ормузском проливе и неиранских портах.

«Да здравствуют Ляйен, Силиня и прочие бришкенсы!» Экономист прогнозирует дефицит авиатоплива

Экономист Гунтарс Витолс, член общества "Без партий", публикует на платформе "Х" свой прогноз на ближайшее будущее: он предупреждает о весьма вероятном дефиците авиатоплива в Европе, который, по его мнению, связан не только с кризисом на Ближнем Востоке, но и с европейским "зелёным курсом". 

