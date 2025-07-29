Потоп? За два дня «выльется» месячная норма осадков: прогноз на эту неделю не сулит ничего хорошего

По словам синоптика Тома Брициса, в среду и четверг в западной и центральной части Латвии пройдут обильные дожди. В Земгале осадки начнутся утром в среду, в Курземе — в первой половине дня. Дожди различной интенсивности с короткими перерывами будут идти до вечера четверга. В среднем выпадет от 40 до 60 мм осадков, а местами — до 80–100 мм, что превышает норму для всего месяца.

Прогнозируются подъём уровня воды в реках, подтопления низин и пойм, а также повреждения дорожной инфраструктуры. В отдельных местах возможно размытие дорог и локальные наводнения.

Температура воздуха будет сильно зависеть от региона: в восточной части страны сохранится жара — от 24 до 28 °C, тогда как в районах, где будут идти дожди, воздух прогреется максимум до 17–22 °C.

К выходным ожидается улучшение погодных условий. Хотя в отдельных районах возможны кратковременные дожди и грозы, в целом будет солнечно. В субботу и воскресенье температура составит от 20 до 25 °C, а на востоке страны в воскресенье может подняться до 27 °C.