«Поток» рвется к Оскару! Фильм номинирован сразу на две премии: как отреагировал режиссер? (Видео)

Анимационный фильм Зилбалодиса поборется за победу в номинации «Лучший анимационный полнометражный фильм». Конкурентами "Потока" стали мультфильмы "Головоломка 2", "Уоллес и Громит: Птичья месть", "Дикий робот" и "Мемуары улитки".

Кроме того "Поток" номинирован в категории "Лучший иностранный фильм". Его конкурентами в этой номинации являются: "Эмилия Перес", "Я все еще здесь", "Семя священного инжира" и "Девушка с иглой".

Своей реакцией на эту новость режиссер Гинт Зилбалодис поделился в социальных сетях:

Церемония вручения "Оскара" пройдет в Лос-Анджелесе 3 марта, с 2:00 до 5:00, по рижскому времени.

Полнометражный анимационный фильм «Поток», мировая премьера которого состоялась на Каннском кинофестивале в прошлом году, на сегодняшний день удостоен 60 наград. Анимационный фильм режиссера Зилбалодиса стал первым фильмом в истории Латвии, получившим премию «Золотой глобус». Фильм также имеет в активе премию Европейской киноакадемии.

«Поток» — это совместный проект трёх стран: латвийской студии «Dream Well Studio», французской студии «Sacrebleu Productions» и бельгийской студии «Take Five».

Первым латвийским фильмом, номинированным на "Оскар", стал фильм Яниса Стрейча "Дитя человеческое" ("Cilvēka bērns") 1991 года, а вторым - "Стражи Риги" ("Rīgas sargi") Айгара Граубы 2009 года. До сих пор ни один из латвийских фильмов, номинированных на "Оскар", не получил номинацию.