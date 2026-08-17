— Давление должно увеличиваться до тех пор, пока Москва не прекратит свою войну, — Кая Каллас, глава европейской дипломатии.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году, ЕС утвердил 21 пакет санкций, направленный против российского политического и военного руководства, бизнесменов, олигархов и компаний.