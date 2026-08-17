В интервью немецкой газете Die Welt Каллас уточнила, что в ближайшие месяцы «представит самые масштабные санкционные списки с начала войны», добавив, что их принятие увеличит общее число находящихся под санкциями российских компаний и физических лиц «на треть».
— Давление должно увеличиваться до тех пор, пока Москва не прекратит свою войну, — Кая Каллас, глава европейской дипломатии.
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году, ЕС утвердил 21 пакет санкций, направленный против российского политического и военного руководства, бизнесменов, олигархов и компаний.
Под ограничительные меры уже попали более 3 000 физических и юридических лиц, частные активы в странах ЕС на сумму свыше 28 млрд евро заморожены.
Из слов Каллас следует, что в новые санкционные пакеты могут быть включены ещё около 1 000 физических и юридических лиц. Любой список должен получить одобрение всех 27 государств-членов.
Санкции призваны ограничить возможности Москвы финансировать и поддерживать военные действия в Украине, нанося удар по её оборонно-промышленному комплексу, промышленной базе и экспортным операциям.
По словам Каллас, Кремль «уже заплатил высокую цену за санкции Евросоюза», экономический ущерб она оценила в более чем триллион евро.
При этом недавние попытки расширить действие европейских санкций против России натолкнулись на неожиданное сопротивление со стороны ряда государств-членов.
Последний, 21‑й пакет, едва не был сорван Грецией, которая потребовала исключения из общеевропейского запрета на перевозку российского сжиженного природного газа (СПГ) как условие одобрения санкций.
В итоге Афины добились такого исключения, несмотря на возмущение других дипломатов, что поставило серьёзные вопросы о том, как национальные экономические интересы могут брать верх над стремлением нанести России более серьёзный экономический ущерб.
Каллас также выразила надежду, что США и ЕС смогут «сблизиться» в санкционной политике после того, как законопроект о санкциях против России, который продвигал покойный сенатор Линдси Грэм, был принят Сенатом при поддержке обеих партий.
В течение второго мандата Дональда Трампа в Брюсселе не перестаёт расти тревога в связи с ослаблением финансовой поддержки Украины и санкциями против России.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.